Nokia 8.2 5G, 5.2 e 1.3 al Mobile World Congress?

Luca Colantuoni,

HMD Global avrebbe pianificato il lancio di almeno tre smartphone al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Secondo la fonte del sito Nokiamob, il produttore finlandese annuncerà i Nokia 8.2 5G, 5.2 e 1.3, oltre ad un nuovo modello Original Series. Per il Nokia 9.2 PureView si dovrà invece attendere l’estate.

Il Nokia 8.2 5G è lo smartphone più interessante, in quanto dovrebbe avere un design “all screen” con fotocamera frontale pop-up da 32 megapixel. Non è nota la diagonale dello schermo, ma sembra certa l’assenza di notch e fori. La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore octa core Snapdragon 765, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali laterale e modem 5G. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 in versione stock. Previsto un prezzo base di 459,00 euro.

Il Nokia 5.2 dovrebbe invece avere uno schermo da 6,2 pollici, processore octa core Snapdragon 632, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, fotocamere posteriore da 16 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 3.500 mAh. Il prezzo previsto per la versione base è 169,00 euro.

Infine, il Nokia 1.3 dovrebbe avere un processore MediaTek, schermo da 6 pollici con notch a goccia, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria rimovibile da 4.000 mAh e sistema operativo Android 10 (Go Edition). Previsto un prezzo di 79,00 euro.

Il Nokia 9.2 PureView, atteso per il secondo trimestre, dovrebbe avere uno schermo con design “punch hole” simile a quello dei Galaxy S20 e integrare il processore Snapdragon 865, affiancato dal modem 5G. Il Nokia 9.1 PureView con processore Snapdragon 855 sarebbe stato cancellato. HMD Global avrebbe inoltre pianificato il lancio di uno smartphone pieghevole con design a conchiglia entro fine anno.