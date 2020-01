Motorola Edge Plus e Moto G8 al MWC 2020?

Luca Colantuoni,

Motorola ha inviato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Il produttore statunitense dovrebbe finalmente annunciare uno smartphone di fascia alta, probabilmente il Motorola Edge Plus. Prevista anche la presentazione dei Moto G8 e G8 Power.

Fino a qualche anno fa gli smartphone top di gamma erano quelli della serie Moto Z, ma il Moto Z4 annunciato lo scorso anno è in realtà un modello di fascia media. L’ultimo “flagship” è stato il Moto Z3 con processore Snapdragon 835. Nell’attuale catalogo Motorola non ci sono smartphone con processore Snapdragon 845 o 855. Il Motorola Edge Plus (o Edge+) dovrebbe invece integrare il recente processore Snapdragon 865 e quindi un modem 5G.

Il suffisso Edge, adottato in passato da Samsung, indica chiaramente uno schermo curvo su entrambi i lati. Non si conoscono diagonale e risoluzione, ma si prevede un design moderno, forse con un foro per la fotocamera frontale. Altre possibili specifiche sono 6 o 8 GB di RAM, almeno 128 GB di storage, tre fotocamere posteriori e lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà certamente Android 10.

Il produttore ha già presentano i Moto G8 Plus e G8 Play. Al MWC 2020 potrebbero debuttare altri due modelli della serie, ovvero Moto G8 e G8 Power. Il Moto G8 dovrebbe avere uno schermo da 6,39 pollici (1560×720 pixel), processore Snapdragon 665, 2/3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, fotocamere posteriori da 16, 8 e 2 megapixel, fotocamera frontale in display da 8 megapixel e batteria da 4.000 mAh.

Per il Moto G8 Power si prevedono invece uno schermo da 6,36 pollici (2300×1080 pixel), processore Snapdragon 665, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere posteriori da 16, 8, 8 e 2 megapixel, fotocamera frontale in display da 25 megapixel e batteria da 5.000 mAh. Circolano infine indiscrezioni su uno smartphone dotato di stilo, ma non è chiaro se verrà annunciato a Barcellona.