Oppo Find X2, annuncio al MWC 2020

Luca Colantuoni,

Oppo ha confermato le indiscrezioni delle ultime settimane. Il nuovo Find X2 verrà presentato durante un evento organizzato a Barcellona per il 22 febbraio, due giorni prima dell’apertura del Mobile World Congress 2020. Lo smartphone integrerà il processore Snapdragon 865 e quindi supporterà le reti 5G.

Il Find X è stato il primo smartphone senza notch ad arrivare sul mercato, grazie all’uso di un meccanismo a scorrimento per le fotocamere. Non è noto se Oppo sceglierà un design simile per il Find X2 o soluzioni più diffuse (notch, fotocamera pop-up o punch hole). Poco probabile la presenza di una fotocamera “under-screen”, in quanto la tecnologia non è ancora matura. Sicuramente ci sarà lo Snapdragon 865, come lo stesso produttore aveva confermato durante il Tech Summit 2019 di Qualcomm.

In base alle ultime indiscrezioni, il Find X2 dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Quad HD+ (3168×1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Prevista una fotocamera posteriore con sensore Sony IMX689 da 48 megapixel. Grazie alla soluzione 2×2 On-Chip Lens (OCL) si avrà un migliore range dinamico e un’autofocus più veloce con la tecnologia “All Pixel Omni-directional PDAF”. Si ipotizzano inoltre fotocamere con obiettivo ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ibrido 5x.

La batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida SuperVOOC da 65 Watt, come quelle del Reno Ace. Il sistema operativo sarà certamente ColorOS 7 basato su Android 10. Negli ultimi giorni sono circolate anche voci di una versione Pro. Il Managing Director di Oppo Italia, Daniele De Grandis, aveva rilasciato questa dichiarazione a dicembre:

Il 2020 sarà un anno entusiasmante per Oppo. Non solo siamo pronti ad espandere il nostro portfolio di dispositivi smart con prodotti come gli auricolari e gli smartwatch, ma lanceremo anche il nostro smartphone flagship di prossima generazione. Con Find X2 desideriamo andare oltre i confini di cosa è possibile fare con uno smartphone. Sappiamo che sempre più consumatori utilizzano i propri dispositivi per giocare o fruire di contenuti on the go. Siamo certi che Find X2 li offrirà loro con un’esperienza più coinvolgente possibile.