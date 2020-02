iPad Pro 5G arriva in autunno

Marco Grigis,

La versione 5G di iPad Pro, il tablet professionale di Cupertino, potrebbe arrivare sul mercato in autunno. È quanto sostiene DigiTimes, testata di Taiwan dal tasso di successo altalenante sul fronte delle previsioni Apple, in una recente obbligazione. A quanto pare, il tablet professionale vedrà in dotazione un processore della linea A14 e sarà compatibile sia con le frequenze sub-6GHz che con le mmWave.

Il lancio potrebbe avvenire qualche settimana dopo rispetto agli iPhone, considerando come DigiTimes preveda per il dispositivo un processore A14X, quindi un’evoluzione più potente rispetto agli A14 di cui saranno dotati gli smartphone. Il supporto alle reti 5G sarà garantito da modem Qualcomm della linea Snapdragon X55, gli stessi che verranno montati proprio sugli smartphone del gruppo. DigiTimes, tuttavia, non esclude la possibilità che questi dispositivi vengano presentati nel corso di un unico evento nel mese di settembre, al posto del più tradizionale posticipo dei tablet a ottobre.

Da tempo si parla della possibilità che i nuovi iPad Pro incorporino una tripla fotocamera posteriore, in modo analogo a quanto avviene per iPhone 11 Pro. Il terzo obiettivo, tuttavia, potrebbe essere rappresentato da una lente time-of-flight (TOF), in grado di effettuare scansioni tridimensionali degli ambienti. Se così fosse, Apple potrebbe decidere di sfruttare la tecnologia per migliorare le funzionalità di ARKit, il suo framework dedicato alla realtà aumentata.

In questo frangente, è utile ricordare come diversi analisti ritengano che i nuovi iPad Pro possano invece arrivare in primavera, considerando come necessitino ormai da tempo di un aggiornamento hardware. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali conferme o smentite dalle parti di Apple Park.