Spotify, nuove integrazioni su device Samsung

Marco Locatelli,

La partnership tra Spotify e Samsung diventa ancora più forte. Dopo che la popolare piattaforma di streaming musicale è stata nominata fornitore ufficiale dei servizi musicali di Samsung nel 2018, la collaborazione è cresciuta sempre di più, culminando in integrazioni su misura per Spotify sui device di Samsung. Le ultima novità riguardano l’integrazione per tastiera, sveglia, Buds+ e Bixby.

In primis, è importante ricordare che Spotify è preinstallato su milioni di nuovi dispositivi Samsung a livello mondiale, e cioè significa che gli utenti possono cominciare a riprodurre la loro musica e i podcast preferiti non appena accendono i loro smartphone e tablet. Le ultime integrazioni coinvolgono nello specifico Samsung Galaxy S20, Galaxy Z Flip e Galaxy Buds+.

Per quanto riguarda le auricolari Buds+, d’ora in poi basterà un semplice tocco (prolungato) per avviare Spotify grazie ad un aggiornamento presto in arrivo sui device Android. La musica riprenderà da dove era stata interrotta. Altra novità riguarda la tastiera Samsung che permetterà di rendere molto più veloce e facile l’operazione di ricerca e condivisione della canzoni di Spotify: brani, album e playlist potranno essere inviate direttamente dalla tastiera tramite un link generato che, una volta cliccato, porterà direttamente a Spotify o ad una pagina per registrare l’account.

L’integrazione di Spotify nell’app Google Clock è stata molto positiva e presto lo stesso accadrà anche per la sveglia di Samsung. Basterà accedere all’app orologio sui device Samsung, impostare una sveglia, toccare il logo Spotify e scegliere il brano con il quale ci si vorrà svegliare. Gli utenti Spotify Premium potranno scegliere qualunque brano, mentre gli utenti free potranno solo impostare una più generica modalità shuffle.

Chiude l’integrazione per l’assistente virtuale Bixby, che con l’update aiuterà l’utente a riprodurre playlist personalizzate per ogni momento della giornata. Con Bixby Routines si potrà quindi scegliere ciò che piace ascoltare, ad esempio, quando si prepara la cena, si va in palestra o al lavoro.