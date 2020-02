Xiaomi Mi 10, fotocamera da 108 megapixel

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato la nuova serie Mi 10 durante un evento trasmesso in streaming. I due modelli hanno specifiche praticamente identiche, ad eccezione del tipo di sensori scelti per le fotocamere posteriori e della batteria. Entrambi integrano una fotocamera da 108 megapixel, ma non è chiaro se è lo stesso sensore del Galaxy S20 Ultra o quello del Mi Note 10. La presentazione delle versioni internazionali è stata annullata in seguito alla cancellazione del MWC 2020.

Mi 10 e Mi 10 Pro hanno una cover in vetro 3D e uno schermo AMOLED HDR10 da 6,67 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e refresh rate di 90 Hz. Nell’angolo superiore sinistro c’è un piccolo foro per la fotocamera frontale da 20 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256/512 GB di storage UFS 3.0 e ovviamente il modem 5G. Non è presente lo slot microSD, né il jack audio da 3,5 millimetri.

Entrambi i modelli hanno quattro fotocamere posteriori. L’unica in comune è quella principale con sensore da 108 megapixel. Il Mi 10 Pro integra anche una fotocamera ultra grandangolare da 20 megapixel e due teleobiettivi da 12 e 8 megapixel, rispettivamente con zoom 2x e 5x. Xiaomi ha scelto invece per il Mi 10 una fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel e due sensori da 2 megapixel per profondità e macro.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il sensore ad infrarossi e audio in alta risoluzione. Le batterie hanno capacità di 4.780 mAh (Mi 10 Pro) e 4.500 mAh (Mi 10) con ricarica rapida da 50 e 30 Watt, rispettivamente. Entrambe supportano anche la ricarica wireless da 30 Watt e wireless inversa da 10 Watt.

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11. I prezzi in euro (al cambio attuale, tasse escluse) sono i seguenti:

Xiaomi Mi 10 (8GB+128GB): 527 euro

Xiaomi Mi 10 (8GB+256GB): 567 euro

Xiaomi MI 10 (12GB+256GB): 620 euro

Xiaomi Mi 10 Pro (8GB+256GB): 659 euro

Xiaomi Mi 10 Pro (12GB+256GB): 725 euro

Xiaomi MI 10 Pro (12GB+512GB): 791 euro