Nokia e il design: premiati sei telefoni diversi

Giacomo Ampollini,

Alle premiazioni dell’iF DESIGN Award 2020, Nokia ha fatto sentire la sua presenza. Lo storico produttore norvegese non ha perso la continuità col passato per quanto riguarda la creazione di dispositivi di qualità, anche dal punto di vista dell’aspetto. Un eredità che non si è persa con l’acquisizione da parte di HMD Global.

Quest’anno sono stati ben sei i prodotti di Nokia premiati. Due sono smartphone, ovvero il Nokia 7.2 e Nokia 1 Plus. Gli altri quattro sono feature phone e sono il Nokia 105, 110, 800 Tough e 2720 Flip. Una premiazione che ha saputo cogliere appieno il design di prodotti pensati per diverse fasce di prezzo, da un dispositivo premium come il 7.2, per arrivare all’800 tough, un telefono la cui caratteristica principale è essere resistente.

Le parole del del direttore tecnico di HMD Global in merito a questi riconoscimenti così importanti, Juho Sarvikas:

Un telefono Nokia che si distingue in un mare di monotonia, con un design puro ed emozionale ispirato alla nostra eredità nordica, è da sempre la nostra aspirazione. Questi premi sono una testimonianza dell’impressionante lavoro svolto dal nostro team di designer, focalizzato su innovazione e lavorazione di qualità dei materiali. Siamo lusingati che la comunità internazionale di settore abbia voluto premiarne il talento e i risultati ottenuti l’anno scorso.

Perché sono cosi importanti questi premi? Perché l’iF Design Award è il più importante premio internazionale che giudica il design di un prodotto a uso commerciale. La prima premiazione è avvenuta nel 1954. La giuria che è andata a scegliere questi dispositivi marchiati Nokia era formata da ben 78 esperti indipendenti i quali hanno dovuto esaminare oltre 7.000 candidature. In sintesi, c’è da andare fieri di aver portato a caso addirittura sei riconoscimenti.