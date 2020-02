MacBook Air ricondizionati: le offerte su Amazon

Redazione Webnews,

I MacBook Air sono i notebook più economici prodotti da Apple, ma questo non significa che siano alla portata di tutti. I nuovi MacBook Air da 13″ sono in vendita a partire da 1.279 euro nella loro configurazione base, poco meno dell’entry level della serie MacBook Pro. E proprio per questo motivo il mercato dei ricondizionati è molto attivo anche sul fronte dei MacBook Air.

Amazon Renewed, la sezione di Amazon dedicata ai prodotti ricondizionati e venduti “come nuovi”, propone una serie di MacBook Air 13″ in offerta con garanzia di un anno coperta dal fornitore. Si tratta di prodotti già usati non certificati da Apple, ma ispezionati e testati da fornitori qualificati da Amazon.

Ecco una selezione delle migliori proposte.

MacBook Air 13″ – Metà 2012

Il primo modello che vi proponiamo è un MacBook Air messo in commercio da Apple a metà del 2012, ma con specifiche che ancora oggi lo rendono un dispositivo più che valido: 8 GB di RAM e hard disk SDD da 128 GB. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5, ma anche 2 porte USB 3.0 e un lettore di SD card.

La tastiera è italiana e presenta degli sticker che non ne compromettono l’utilizzo, anche se Amazon non ci dà un’immagine dettagliata che ci permetta di rendercene conto prima dell’acquisto.

Schermo : 13,3″

: 13,3″ Processore : Intel Core i5 1,8 GHz

: Intel Core i5 1,8 GHz RAM : 8 GB,

: 8 GB, Hard Disk : SSD da 128 GB

: SSD da 128 GB Sistema operativo : macOS 10.13 High Sierra

: macOS 10.13 High Sierra Sigla modello: A1466

MacBook Air 13″ – Inizio 2015

Facciamo un salto in avanti di quasi tre anni e troviamo il MacBook Air 13″ commercializzato all’inizio del 2015, più nuovo della precedente proposta, ma con 4 GB di RAM e tastiera qwerty nella sua configurazione statunitense. Il prezzo, in compenso, è un pochino più basso.

Schermo : 13″

: 13″ Processore : Intel Core i5 1,6 GHz

: Intel Core i5 1,6 GHz RAM : 4 GB

: 4 GB Hard Disk : SSD da 128 GB

: SSD da 128 GB Sistema operativo : macOS X

: macOS X Sigla modello: MJVE2LL/A

MacBook Air 13″ – Metà 2013

Se, invece, siete alla ricerca di qualcosa di più economico vi consigliamo questo MacBook Air 13″ di metà 2013, una via di mezzo tra le precedenti proposte e ad un prezzo più vantaggioso: 538 euro con spedizione inclusa.

In questo caso la configurazione della tastiera è quella inglese, ma la diversa posizione di alcuni tasti non ne rallenta o complica in alcun modo l’utilizzo.

Schermo : 13″

: 13″ Processore : Intel Core i5

: Intel Core i5 RAM : 4 GB

: 4 GB Hard Disk : SSD da 128 GB

: SSD da 128 GB Sistema operativo : macOS 10.11 El Capitan

: macOS 10.11 El Capitan Sigla modello: MD760LL/A