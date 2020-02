AirPods Pro Lite: online nuove indiscrezioni

Marco Grigis,

Giungono nuove informazioni sul possibile lancio delle cuffie AirPods Pro Lite, nonostante gli analisti non siano affatto d’accordo sull’esistenza di questi dispositivi. Secondo quanto reso noto da DigiTimes, Apple starebbe programmando la produzione, anche se la società potrebbe aver accumulato qualche ritardo a causa della diffusione del coronavirus. Stando alla testata asiatica, gli auricolari potrebbero giungere sul mercato entro la fine del 2020.

Così come già emerso qualche giorno fa, vi sarebbe un certo scetticismo sul lancio di nuove AirPods Pro Lite, un modello intermedio tra le attuali AirPods classiche e le recenti AirPods Pro. Così facendo, Apple rischierebbe di rendere la sua lineup molto confusionaria, considerando come anche la differenza di prezzo fra i due modelli già disponibili non sia così estesa. Alla prima pubblicazione del rumor da parte di DigiTimes, di conseguenza, molti analisti a stelle e strisce hanno ipotizzato un abbaglio, identificando con le AirPods Pro Lite semplicemente la nuova versione delle cuffie classiche.

Poche ore fa, tuttavia, DigiTimes ha voluto ribadire le informazioni raccolte dalle fonti, confermando il progetto delle AirPods Pro Lite come modello ulteriore rispetto ai due già esistenti. In particolare, Apple starebbe stringendo accordi di produzione e di fornitura delle componenti con alcune realtà asiatiche, come Amkor, JCET e Murata, a cui si aggiungerebbe USI per la realizzazione del system-in-package degli auricolari.

Come già accennato, DigiTimes sostiene che un lancio nel secondo quarto del 2020 sia “improbabile”, poiché la diffusione del coronavirus in Cina avrebbe limitato la rapidità di produzione da parte dei fornitori. Nel frattempo, dalle parti di Apple Park non giunge alcuna conferma sull’esistenza di un nuovo modello per le cuffie wireless targate mela morsicata, non resta quindi che attendere eventuali annunci dalla stessa società.