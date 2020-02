Xiaomi Mi MIX Alpha finalmente in vendita

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha finalmente avviato la vendita del Mi MIX Alpha, rivoluzionario smartphone con uno schermo che copre tutti i lati. Il dispositivo, annunciato a fine settembre 2019, può essere acquistato in alcuni negozi indiani. Non è noto il prezzo esatto, ma gli utenti dovranno sicuramente sborsare una somma superiore a 2.500 euro.

Il Mi MIX Alpha era il primo smartphone al mondo con fotocamera da 108 megapixel (sensore Samsung ISOCELL Bright HMX), ma il Note 10 è arrivato prima sul mercato. La sua caratteristica esclusiva è tuttavia un’altra. Xiaomi ha ricoperto l’intero dispositivo con il Surround Display, ottenendo uno screen-to-body ratio del 180,6%. C’è solo una piccola striscia verticale che include le tre fotocamere posteriori e il flash dual LED. Oltre alla fotocamera principale da 108 megapixel ci sono le fotocamere con sensori da 20 e 12 megapixel (ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2x).

Le parti superiore e inferiore del frame sono in lega di titanio, mentre la cover protettiva per le fotocamere è in vetro zaffiro e ceramica. Sulla parte superiore c’è il pulsante di accensione. I pulsanti del volume sono touch e sensibili alla pressione. Lungo il lato destro c’è la barra di stato con il livello della batteria e le icone per i segnali di rete. Sotto lo schermo ci sono il lettore di impronte digitali, il sensore di prossimità ad ultrasuoni e l’altoparlante. Xiaomi ha integrato inoltre i sensori che rilevano l’umidità e la qualità dell’aria.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 855+, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, modem 5G e batteria da 4.050 mAh con ricarica rapida da 40 Watt.