Lady Gaga: Stupid Love girato con iPhone 11 Pro

Marco Grigis,

Lady Gaga sceglie iPhone 11 Pro per il suo nuovo singolo. La postar statunitense è infatti tornata sulle scene musicali con “Stupid Love”, un brano dance che riporta la cantautrice ai fasti del passato, tra travestimenti e immagini surreali. E proprio il video segna un’importante collaborazione con Apple: è stato infatti interamente girato con lo smartphone di fascia alta targato mela morsicata.

È stata la stessa Lady Gaga ad annunciare il progetto, condividendo in questi giorni i teaser del video, poi rilasciato nella sua interezza nel corso della notte. Diretto dal regista australiano Daniel Askill, il videoclip di “Stupid Love” è stato interamente realizzato con un iPhone 11 Pro, all’interno della campagna “Shot On iPhone”.

Ambientato su un fittizio pianeta extraterrestre, il filmato mostra Lady Gaga in tenuta fucsia – con tanto di capelli rosa – intenta a riportare la pace in un universo sconvolto dai conflitti, insieme ai suoi “Kindness Punks”. Il risultato è un video molto colorato, data la sovrabbondanza di outfit fluorescenti, che ben mette in evidenza le potenzialità di ripresa dello smartphone di Cupertino anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non è un caso, infatti, che alcune scene di “Stupid Love” siano state girate durante un tramonto, vero o fittizio che sia.

Non è la prima volta che artisti di fama internazionale collaborano con Apple per la realizzazione di video e documentari, affidandosi unicamente alle fotocamere degli iPhone. Lo scorso ottobre, ad esempio, Selena Gomez ha pubblicato il suo nuovo brano “Lose You to Love Me”, girato con iPhone 11 Pro. Nel corso dell’ultimo anno, invece, cantanti e musicisti del calibro di FKA Twigs, Florence + The Machine e Kamali Washington sono stati protagonisti della campagna “Shot on iPhone On Tour”, un progetto pensato per svelare l’affidabilità di iPhone XS nelle riprese di concerti dal vivo.