Vivo Z6, smartphone di fascia media con modem 5G

Luca Colantuoni,

Inizialmente riservato solo ai modelli più costosi, il supporto per le reti 5G diventa sempre più diffuso grazie al processore Snapdragon 765G di Qualcomm. Il Vivo Z6 è uno smartphone di fascia media che sfrutta questo SoC per consentire l’accesso alle reti di nuova generazione ad un numero maggiore di utenti. Purtroppo al momento Vivo non distribuisce i suoi dispositivi in Italia.

Il Vivo Z6 5G possiede una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti) e uno schermo da 6,57 pollici con risoluzione full HD+ (2080×1080 pixel). Nell’angolo superiore destro c’è un piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 16 megapixel. Questa soluzione, sempre più diffusa, permette di incrementare il cosiddetto screen-to-body ratio (90,74% per il Vivo Z6). Come detto, il processore è lo Snapdragon 765G con frequenza massima di 2,4 GHz. La dotazione hardware comprende inoltre 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1.

Il modulo fotografico posteriore, posizionato nell’angolo superiore sinistro, ha un layout molto utilizzato anche da altri produttori. All’interno del modulo di forma rettangolare ci sono quattro lenti il flash LED. Vivo ha scelto fotocamere con sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e la batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 44 Watt (100% in 65 minuti). Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Funtouch OS 10.

Il Vivo Z6 5G sarà disponibile dal 29 febbraio nelle colorazioni nero, argento e blu. I prezzi sono 2.198 yuan (6GB+128GB) e 2.598 yuan (8GB+128GB), pari a circa 285 e 338 euro al cambio attuale (tasse escluse).