Notebook Lenovo ricondizionati: 3 modelli da provare

Redazione Webnews,

Amazon Renewed è il posto perfetto per trovare dispositivi “come nuovi” a prezzi davvero vantaggiosi con la certezza che si tratta di prodotti “ispezionati e testati per apparire funzionanti e come nuovi da un fornitore Amazon qualificato e verificato“.

La sezione dedicata ai notebook e agli ultrabook su Amazon Renewed è davvero vasta, ma oggi vogliamo concentrarsi su Levono e i suoi Thinkpad proponendovi tre offerte da non perdere.

Lenovo Thinkpad T450

Il Lenovo Thinkpad T450 ha uno schermo HD Led da 14,1″ con caratteristiche di tutto rispetto: 8 GB di RAM, processore Intel Core i7 2,6 GHz e hard disk a stato solito da 240 GB. Quattro porte USB 3.0, una porta Ethernet LAN e una porta VGA (D-SUB) per collegare il dispositivo ad uno schermo esterno.

La tastiera italiana e una fotocamera frontale completano questo dispositivo di fascia media che viene venduto su Amazon Renewed con garanzia di un anno.

Schermo : 14,1″

: 14,1″ Processore : Intel Core i7 2,6 GHz

: Intel Core i7 2,6 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda grafica : Intel HD Graphics 5500

: Intel HD Graphics 5500 Hard Disk : SSD da 240 GB

: SSD da 240 GB Sistema operativo : Windows 10 Pro

: Windows 10 Pro Sigla modello: ME864LL/A

Acquista su Amazon: Lenovo Thinkpad T450 a 419 euro

Lenovo ThinkPad X250

L’ultrabook di Lenovo ThinkPad X250 è adatto a chi non ha bisogno di una macchina con prestazioni particolarmente elevate. A fronte di un prezzo di 279 euro, il ThinkPad X250 è dotato di uno schermo da 12,5″, ben 8 GB di RAM e processore Intel Core i5 2,6 GHz, ma un hard disk Serial ATA da 500 GB.

È disponibile anche un modulo SIM così da utilizzare il ThinkPad X250 anche in assenza di Wi-Fi grazie ad una connessione dati.

Schermo : 12,5″

: 12,5″ Processore : Intel Core i5 2,6 GHz

: Intel Core i5 2,6 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda grafica : Intel HD Graphics 5500

: Intel HD Graphics 5500 Hard Disk : 500 GB

: 500 GB Sistema operativo: Windows 10 Pro

Acquista su Amazon: Lenovo ThinkPad X250 a 279 euro

Lenovo ThinkPad T440

Saliamo un po’ di prezzo per l’ultrabook ThinkPad T440 di Lenovo. Schermo più grande da 14″ con risoluzione massima 1600×900 pixel, processore Intel Core i5 e 8 GB di RAM, ma anche qui non troviamo l’hard disk a stato solido, ma un più classico hard disk Serial ATA-600 da 500 GB.

Schermo : 14″

: 14″ Processore : Intel Core i5 2,4 GHz

: Intel Core i5 2,4 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Hard Disk : 500 GB

: 500 GB Sistema operativo: Windows 7 Pro + Windows 10 Pro UpGrade

Acquista su Amazon: Lenovo ThinkPad T440 a 329 euro