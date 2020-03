Netatmo ora supporta HomeKit Secure Video di Apple

Giacomo Ampollini,

Con il nuovo aggiornamento software gratuito, Netatmo ha aggiunto il supporto di HomeKit Secure Video di Apple alla Videocamera Interna Intelligente. Il rilascio automatico della patch è già iniziato a progressivamente andrà a interessare tutte le unità, anche quelle già presenti in commercio. Grazie a tale aggiunta, i possessori di questo dispositivo saranno in grado di riprodurre i video registrati nell’app Apple Casa.

La Videocamera Interna Intelligente di Netatmo è uno dispositivo per la Smart Home. È in grado di riconoscere i visi grazie a un tecnologia di riconoscimento facciale integrata. È in grado di riconoscere i volti delle persone conosciute rispetto agli estranei e nel momento in cui un viso non noto viene ripreso, il dispositivo manda una notifica allo smartphone dell’utente. Insieme alla notifica in sé, viene mandata anche un’immagine e un video che riprendono il suddetto estraneo.

Le parole di Fred Potter, fondatore di Netatmo, in merito a questo aggiornamento:

Gli utenti sono particolarmente sensibili al tema della protezione della sicurezza delle immagini della propria abitazione. Vogliono accertarsi che i loro video siano tutelati e che nessuno possa accedervi. Per rispondere a queste preoccupazioni, abbiamo sviluppato videocamere con archiviazione locale e per offrire ancora più funzionalità abbiamo deciso di supportare HomeKit Secure Video di Apple. Ciò consente agli utenti Netatmo di eseguire un back-up sicuro delle attività rilevate su iCloud. A partire da oggi, oltre all’archiviazione locale, gli utenti Netatmo possono scegliere fra 3 opzioni di modalità di salvataggio sul cloud: Apple HomeKit Secure Video, Dropbox oppure sul proprio server FTP.