Netflix in crescita grazie al coronavirus

Netflix e gli altri servizi streaming stanno beneficiando dal coronavirus. L’epidemia ha messo in ginocchio la Cina ed è giunta anche in altri paesi, tra cui l’Italia, intaccando diversi settori e intimorendo l’economia mondiale: tuttavia, pare che le società che offrono servizi di streaming abbiano ottenuto dei vantaggi dal temuto virus COVID-19.

Pensandoci, è piuttosto logico: per prevenire la diffusione della malattia, è stato consigliato alle persone (specie a quelle che abitano nelle zone a rischio) di restarsene in casa. Così, tra film e serie TV, Netflix e gli altri servizi si confermano un ottimo passatempo: la scorsa settimana, il colosso dello streaming ha registrato una crescita dello 0,8% delle proprie azioni. L’analista Dan Salmon ha così dichiarato:

Netflix beneficia del fatto che i consumatori restano in casa per via delle preoccupazioni sul coronavirus, e questo riflette in una notevole crescita dei prezzi delle azioni questa settimana.