OnePlus annuncerà un nuovo prodotto il 3 marzo

Luca Colantuoni,

OnePlus ha recentemente mostrato il Concept One, primo smartphone al mondo con fotocamere nascoste dietro un vetro elettrocromico. Il produttore cinese ha confermato il lancio di un altro prodotto per il 3 marzo, pubblicando su Twitter alcune misteriose immagini. Non si tratta però della serie OnePlus 8.

OnePlus ha innanzitutto specificato che non è uno smartphone o un prodotto commerciale. Potrebbe quindi essere un altro concept oppure un macchinario che verrà utilizzato per la fabbricazione dei futuri dispositivi. Nelle immagini si possono vedere alcuni dettagli del “progetto speciale” (così viene chiamato dal produttore). A prima vista sembra uno stampo per qualcosa di forma circolare (un modulo fotografico, uno smartwatch o altro?).

Un utente ha scoperto quattro scritte nelle quattro immagini: “Stop trying“, “You won’t find anything“, “But always remember:” e “Robots are cool” che unite formano la frase “Smetti di provare. Non troverai nulla. Ma ricorda sempre: i robot sono fantastici“. OnePlus non ha condiviso nessun altro indizio, quindi bisogna attendere l’annuncio di domani per scoprire il nuovo prodotto.

Good find. All four in order. 👍🏽 pic.twitter.com/sT7yhO0tjL — Manoj Patil (@acemanoj) March 1, 2020

Intanto è apparsa sul social network Weibo una foto che mostra la presunta Start Guide (Guida rapida) del OnePlus 8 5G, uno dei tre possibili modelli della nuova serie (gli altri dovrebbe essere OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite). Si può vedere lo schermo dual edge con un foro nell’angolo superiore sinistro (in corrispondenza della fotocamera frontale) e il lettore di impronte digitali in-display. Lo smartphone dovrebbe integrare il processore Snapdragon 865, abbinato al modem Snapdragon X55 5G. Le specifiche complete dei tre modelli erano trapelate a fine dicembre.