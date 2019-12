OnePlus 8, tutte le specifiche dei tre smartphone

Luca Colantuoni,

Al momento il produttore cinese ha confermato solo l’annuncio del Concept One al CES 2020 di Las Vegas, ma sicuramente è stato già pianificato il lancio della serie OnePlus 8. Un post pubblicato sul social network Weibo svela le presunte specifiche dei tre modelli che dovrebbero arrivare sul mercato nei primi mesi del prossimo anno.

Per quanto riguarda il design non ci sono novità rispetto alle informazioni trapelate nelle scorse settimane. OnePlus 8 e 8 Pro dovrebbero avere uno schermo dual edge (curvo su entrambi i lati) con un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale. I render mostrano inoltre un modulo fotografico posteriore, posizionato al centro in verticale, con tre lenti. Il modello Pro ha una quarta lente alla sua sinistra. Leggermente diverso il design del OnePlus 8 Lite: schermo flat con un foro al centro della parte superiore e modulo fotografico posteriore spostato a sinistra.

Secondo quanto pubblicato su Weibo, il OnePlus 8 Lite avrà uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate di 90 Hz, processore octa core MediaTek Dimensity 1000, modem 5G, 8 GB di RAM LPDDR4x, 128/256 GB di storage UFS 3.0, fotocamera frontale da 16 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 16 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), porta USB 2.0 Type-C, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 30 Watt e certificazione IP53.

Il OnePlus 8 avrà invece uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate di 120 Hz, processore octa core Snapdragon 865, modem 5G, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.0, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 64, 20 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), porta USB 3.1 Type-C, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 30 Watt e certificazione IP53.

Infine, il OnePlus 8 Pro avrà uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 3140×1440 pixel e refresh rate di 120 Hz, processore octa core Snapdragon 865, modem 5G, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.0, fotocamera frontale da 32 megapixel affiancata ad un sensore ToF 3D, fotocamere posteriori da 64, 20 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo) affiancate da un sensore ToF 3D, porta USB 3.1 Type-C, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 50 Watt e certificazione IP68.