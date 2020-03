Samsung Galaxy A41, ritorna il vecchio notch?

Luca Colantuoni,

Con il lancio dei Galaxy A51 e A71 sembrava che Samsung avesse deciso di utilizzare lo stesso design per tutti i suoi smartphone. Invece il prossimo Galaxy A41 dovrebbe avere un tradizionale notch a goccia, come si può vedere nei render forniti al sito Pricebaba dal noto leaker Steve Hemmerstoffer.

I Galaxy A51 e A71 hanno uno schermo Infinity-O, quindi c’è un foro in corrispondenza della fotocamera frontale (al centro). Il Galaxy A41 ha invece un display Infinity-U con un notch a goccia (diagonale di 6 o 6,1 pollici). La fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 25 megapixel. Nelle immagini si notano cornici piuttosto evidenti, un frame in alluminio e una cover in plastica lucida (il famoso Glasstic usato anche per i precedenti modelli della serie). Sul retro non c’è il lettore di impronte digitali, per cui il sensore biometrico sarà ottico (sotto lo schermo).

Lungo i lati si vedono i pulsanti di accensione e volume, la griglia dell’altoparlante, lo slot per SIM/microSD, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Il modulo fotografico posteriore è di forma rettangolare, un layout scelto da Samsung per tutti i dispositivi recenti, inclusi quelli della serie Galaxy S20. Le fotocamere sono tre, una delle quali dovrebbe avere un sensore da 48 megapixel.

Per quanto riguarda le altre specifiche si prevedono il processore octa core MediaTek Helio P65, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage e batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida da 15 Watt. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Il produttore coreano dovrebbe annunciare anche il Galaxy A11 con schermo Infinity-O da 6,2 pollici, fotocamera frontale in-display da 8 megapixel, fotocamere posteriori da 13, 5 e 2 megapixel, processore octa core Exynos 7 e 3 GB di RAM. Secondo Canalys, l’attuale Galaxy A10 è stato lo smartphone Samsung più venduto nel 2019.