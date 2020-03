Smartphone Xiaomi in offerta senza IVA

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha iniziato il mese di marzo con una promozione valida fino all’8 marzo per vari dispositivi presenti nel suo catalogo. La NO IVA WEEK prevede l’eliminazione della famigerata imposta dal prezzo finale, quindi si possono acquistare noti smartphone ad un prezzo molto interessante. Per alcuni modelli a marchio Redmi c’è anche uno sconto aggiuntivo. Gli utenti interessati devono procedere all’ordine nel minor tempo possibile perché il numero di unità è limitato.

Gli smartphone in promozione sono gli Xiaomi Mi 9T (64 e 128 GB), Xiaomi Mi Note 10 (128 GB), Redmi Note 8 Pro (64 e 128 GB), Redmi Note 8T (32 e 64 GB) e Redmi Note 7 (32 e 128 GB). Chi acquista i Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8T può sfruttare uno sconto extra di 10 euro, inserendo i codici NOTE8PRO e NOTE8T. La consegna sarà gratuita, in quanto tutti i modelli hanno un prezzo maggiore di 69 euro.

Questi sono i prezzi degli smartphone (tra parentesi il numero di unità disponibili):

Xiaomi Mi 9T (6GB+64GB): 237,62 euro (2.700)

Xiaomi Mi 9T (6GB+128GB): 295,00 euro (2.000)

Xiaomi Mi Note 10 (6GB+128GB): 491,72 euro (300)

Redmi Note 8 Pro (6GB+64GB): 213,03 euro (1.500)

Redmi Note 8 Pro (6GB+128GB): 245,82 euro (500)

Redmi Note 8T (3GB+32GB): 155,66 euro (500)

Redmi Note 8T (4GB+64GB): 172,05 euro (1.600)

Redmi Note 7 (3GB+32GB): 131,07 euro (6)

Redmi Note 7 (4GB+128GB): 188,44 euro (7)

Tra gli altri dispositivi in sconto c’è anche il fitness tracker Mi Band 4 a 28,68 euro. Ci sono inoltre auricolari wireless, bilancia smart, videocamera di sorveglianza, lampade, power bank, aspirapolvere, lettore multimediale e il kit composto da vari sensori per la smart home. Tutti i prodotti inclusi nella promozione NO IVA WEEK sono elencati nella pagina dedicata.