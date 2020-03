Motorola G8 Power anche in versione Lite?

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato finora quattro smartphone della nuova serie, i più recenti dei quali sono Moto G Power (Moto G8 Power in Italia) e Moto G Stylus. Il produttore statunitense dovrebbe portare sul mercato un altro modello denominato Moto G8 Power Lite, del quale il noto leaker Roland Quandt ha condiviso alcune immagini su Twitter.

Il Moto G8 Power Lite avrà quasi certamente lo stesso design del “fratello maggiore”. Le immagini infatti mostrano uno schermo flat con cornici abbastanza evidenti e un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale. Sul retro si può vedere il modulo fotografico con due lenti e il flash LED, ai quali si aggiunge una terza lente esterna. Alla destra del modulo (sotto il logo) c’è il lettore di impronte digitali di tipo capacitivo. Si notano inoltre i pulsanti per accensione e volume, il jack audio da 3,5 millimetri, la griglia dell’altoparlante e la porta micro USB.

Come si può intuire dal nome si prevedono specifiche inferiori a quelle del Moto G8 Power. Lo smartphone dovrebbe infatti integrare il processore octa core MediaTek Helio P35, invece dello Snapdragon 665. Tuttavia gli utenti troveranno il componente più interessante, ovvero la batteria da 5.000 mAh. L’autonomia sarà quindi simile a quella del modello superiore (tre giorni) o addirittura maggiore.

Motorola non ha ancora confermato la data di lancio del Moto G8 Power Lite. Gli utenti sono ancora in attesa degli smartphone che il produttore avrebbe dovuto annunciare al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, tra cui il top di gamma Motorola Edge Plus con processore Snapdragon 865, modem 5G e probabilmente schermo con refresh rate di 90 Hz e 8/12 GB di RAM.