OnePlus 8 Series, tutti con modem 5G

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sui nuovi smartphone del produttore cinese. Pete Lau, fondatore e CEO, ha ora confermato che tutti i modelli della serie integreranno un modem 5G. OnePlus 8 e 8 Pro supporteranno sicuramente le reti di nuova generazione. Anche il OnePlus 8 Lite potrebbe avere un modem 5G, ma avrà ovviamente un prezzo più basso.

Il produttore offre attualmente due smartphone in versione 5G, ovvero OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro McLaren Edition, ma sono disponibili solo in alcuni paesi. Gli operatori telefonici continuano ad incrementare la copertura delle loro reti 5G, quindi è arrivato il momento di portare sul mercato esclusivamente una serie con modem 5G. OnePlus 8 e 8 Pro integreranno infatti il processore Snapdragon 865 che può essere abbinato solo ad un modem 5G. Pete Lau ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al lancio dei nuovi smartphone:

Questa è un tappa fondamentale sia per OnePlus sia per i nostri utenti. Siamo orgogliosi di essere tra i primi produttori di smartphone a offrire una gamma completa con connessione 5G, in arrivo con l’occasione del nostro prossimo lancio. OnePlus ha raggiunto molti primati con il 5G e questa volta non farà eccezione.

OnePlus ha avviato le sue ricerca sulla tecnologia 5G nel 2016 e nel corso degli anni ha accumulato una grande esperienza e sviluppato tecnologie all’avanguardia. Proprio per dimostrare le sue competenze nel settore è stata annunciata la prima battaglia di palle di neve al mondo con gli Snowbot. Il CEO ha inoltre sottolineato i vantaggi del 5G:

Crediamo che, dopo l’alba dell’era 5G, la smartphone experience subirà un notevole sviluppo. La bassa latenza del 5G e i servizi cloud potenziati ci aiuteranno senza dubbio a raggiungere un’esperienza veramente interconnessa, fornendo al contempo sviluppi entusiasmanti in aree come il gaming che sono di vitale importanza per i nostri utenti più esperti.