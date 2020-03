Nubia Red Magic 5G, schermo AMOLED a 144 Hz

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un altro modello della serie dedicata al gaming mobile. Il nuovo Nubia Red Magic 5G rappresenta un’ulteriore miglioramento rispetto al precedente Red Magic 3S soprattutto in termini di specifiche. Come si deduce dal nome è stato integrato un modem 5G, per cui il processore è lo Snapdragon 865. Lo smartphone verrà distribuito anche in altri paesi.

Il Red Magic 5G ha uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), come nel modello precedente. Il produttore cinese ha però incrementato il refresh rate da 90 a 144 Hz. Sono stati anche ridotti i tempi di risposta al tocco e allo scorrimento. Nubia ha mantenuto le tradizionali cornici, ma lo spessore è minimo. In quella superiore c’è la fotocamera frontale da 12 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 865, affiancato da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Per ridurre il calore generato durante le sessioni di gioco è stato implementato un sistema di raffreddamento a liquido, aumentato il volume d’aria spostato dalla ventola e aggiunti vari strati termici in grafite. Lungo il bordo destro ci sono due trigger capacitivi con refresh rate touch di 300 Hz e ritardo di 2 millisecondi. Il lettore di impronte digitali è ora in-display, non sul retro. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 64, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 55 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Red Magic OS. Il Red Magic 5G sarà disponibile in tre colori dal 19 marzo. Esiste anche una versione con cover trasparente. La distribuzione globale è prevista per aprile.