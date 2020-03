Nuovi iPad appaiono nelle liste EEC

Marco Grigis,

Apple potrebbe lanciare presto dei nuovi iPad. Alcuni inediti modelli sono infatti apparsi nel database dell’Eurasian Economic Commission, autorità che da qualche tempo è sempre più protagonista delle previsioni targate mela morsicata. Al momento non è dato sapere se si tratti di iPad classici, iPad Pro, iPad Air o iPad Mini.

L’Eurasian Economic Commission (EEC) è l’autorità deputata all’approvazione di nuovi dispositivi sui mercati di Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia. Poiché le aziende sono chiamate a depositare la documentazione di nuovi prodotti con largo anticipo rispetto alla data del loro lancio, da qualche tempo l’EEC è divenuta una delle fonti primarie per intravedere le future strategie di Apple.

A quanto pare, nelle ultime ore alcuni modelli di iPad sarebbero stati registrati da Apple presso l’autorità, in particolare un esemplare marchiato con la sigla A2229. Definito come un dispositivo iPadOS 13, al momento non è dato sapere a quale delle tante linee del gruppo di Cupertino possa appartenere.

Da tempo si parla del possibile rinnovamento della linea degli iPad Pro entro la primavera, in concomitanza con il lancio del nuovo iPhone SE 2. Di conseguenza, gli esperti ritengono che la nuova registrazione possa proprio fare riferimento ai tablet professionali del gruppo. Allo stesso modo, però, Apple starebbe preparando anche degli iPad Mini e degli iPad classici da 10.2 pollici comprensivi di tecnologia Mini-LED, da lanciare entro la fine dell’anno.

È infatti necessario sottolineare, così come correttamente sottolinea MacRumors, come tra la registrazione all’EEC e l’effettiva apparizione sul mercato di un device possano passare anche parecchi mesi: non si può escludere a priori, di conseguenza, si tratti di tablet pensati per la seconda metà dell’anno.