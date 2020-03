Android 10 disponibile per Nokia 2.2

Luca Colantuoni,

HMD Global aveva annunciato la nuova roadmap che prevede la distribuzione di Android 10 per un unico smartphone nel primo trimestre 2020, invece dei sette previsti in precedenza. Il produttore finlandese ha mantenuto la promessa e ora gli utenti possono scaricare il sistema operativo sul Nokia 2.2. Tutti i rimanenti modelli verranno aggiornati nel secondo trimestre.

HMD Global è il produttore che rilascia gli aggiornamenti con la massima velocità possibile, grazie all’assenza di personalizzazioni sia in termini di interfaccia che app. Quasi tutti i modelli presenti nel catalogo sono infatti smartphone Android One, quindi l’esperienza d’uso è identica a quella offerta dai Google Pixel. I cambiamenti apportati alla roadmap sono dovuti principalmente all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’intera Europa, costringendo molte aziende a chiudere gli uffici e attivare lo smart working.

Le note di rilascio sono ovviamente le stesse della versione originale di Android 10, per cui gli utenti troveranno le stesse novità al termine della procedura di installazione. Tra quelle più interessanti ci sono le nuove gesture di navigazione (i tradizionali pulsanti on-screen sono stati eliminati), la modalità scura (Dark Mode) e nuovi controlli per privacy e posizione geografica. L’aggiornamento include anche le patch di sicurezza di febbraio.

Il Nokia 2.2 ha uno schermo da 5,71 pollici, processore MediaTek Helio A22, 2/3 GB di RAM, 16/32 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale (nel notch) da 5 megapixel, fotocamera posteriore da 13 megapixel, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri, radio FM e batteria da 3.000 mAh.

Il numero totale di smartphone aggiornato è sette: Nokia 2.2, 9.1 PureView, 8.1, 7.1, 7 Plus, 6.1 Plus e 6.1. Nel secondo trimestre sarà il turno dei Nokia 8 Sirocco, 4.2, 3.2, 3.1 Plus, 7.2, 6.2, 2.3, 5.1 Plus, 1 Plus, 1, 2.1, 3.1 e 5.1. Android 10 sarà invece il sistema operativo installato sui nuovi smartphone che verranno annunciati il 19 marzo.