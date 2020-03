Nokia 5.3, possibili specifiche dello smartphone

Luca Colantuoni,

HMD Global è stato uno dei primi produttori ad annunciare la cancellazione della conferenza stampa al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, a causa della diffusione del coronavirus. Tra i nuovi smartphone, che verranno presentati a Londra il 19 marzo, ci sarà probabilmente il Nokia 5.3, del quale sono trapelate le principali specifiche.

Il nome del successore del Nokia 5.1 (visibile nell’immagine in evidenza) doveva essere Nokia 5.2, ma la divisione marketing ha scelto Nokia 5.3, almeno in base alle informazioni ricevute dal sito Nokiapoweruser. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6,55 pollici con un tradizionale notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Si prevede inoltre il processore octa core Snapdragon 632, 3/4/6 GB di RAM e 64 GB di storage.

Per la quad camera posteriore si ipotizzano fotocamere con sensori da 16, 8, 8 e 5 megapixel, inseriti all’interno di un modulo circolare con il flash dual LED al centro. Un’immagine apparsa online all’inizio di febbraio conferma la presenza del lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo sarà certamente Android 10. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 200 euro.

Lo smartphone più atteso sarà tuttavia il Nokia 8.3 5G (noto finora come Nokia 8.2 5G). La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore octa core Snapdragon 765, affiancato da un modem 5G, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per questo modello si prevede un design “all screen” con fotocamera frontale pop-up. Il primo smartphone 5G del produttore finlandese comparirà nel nuovo film di James Bond (No Time To Die), insieme ai Nokia 7.2 e Nokia 3310. La new entry per la facia bassa sarà invece il Nokia 1.3.