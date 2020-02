Nokia 5.2 Captain America al MWC 2020?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino i nuovi Nokia 6.2 e Nokia 7.2, entrambi con tre fotocamere posteriori. Il noto leaker Evan Blass ha condisivo su Twitter due immagini del Nokia 5.2 che svela la presenza di quattro fotocamere posteriori. Questo smartphone dovrebbe essere presentato al MWC 2020 di Barcellona, insieme ai Nokia 8.2 5G e Nokia 1.3.

Il produttore finlandese ha scelto Captain America come nome in codice dello smartphone, forse per la forma circolare del modulo fotografico posteriore. Quest’ultimo, come si può vedere nell’immagine, include quattro lenti e un flash dual LED. La cover dovrebbe essere in plastica, probabilmente in composto polimerico come quelle dei Nokia 7.2 e 6.2. Sul retro è presente anche il tradizionale lettore di impronte digitali di tipo capacitivo. Non c’è invece il logo Android One, quindi non è chiaro se verrà installata la versione stock di Android 10.

L’immagine frontale conferma la presenza del notch nella parte superiore dello schermo, per il quale si prevede una diagonale di 6,2 pollici. Secondo Evan Blass, lo smartphone integrerà il processore octa core Snapdragon 632, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Il sito Nokiamob aveva invece previsto 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra di circa 170 euro.

In base ai dati pubblicati da Counterpoint Research, HMD Global ha consegnato 2,8 milioni di smartphone nel quarto trimestre 2019, ovvero il 41% in meno rispetto al quarto trimestre 2018. Nell’intero 2019 sono stati consegnati 12,9 milioni di smartphone, ovvero il 27% in meno rispetto al 2018. Il calo è probabilmente dovuto alla forte concorrenza dei produttori cinesi.