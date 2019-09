Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino due nuovi smartphone Android. Si tratta dei Nokia 6.2 e Nokia 7.2, modelli di fascia media con uno schermo di elevata qualità e tre fotocamere posteriori, una novità per i dispositivi Nokia. Essendo smartphone Android One, il produttore finlandese rilascerà almeno due aggiornamenti del sistema operativo, a partire da Android 10.

Nokia 6.2



Il Nokia 6.2 possiede un telaio in composto polimerico, due volte più resistente del policarbonato e il 50% più leggero dell’alluminio. Il vetro Gorilla Glass 3 è stato utilizzato per la cover e per proteggere lo schermo PureDisplay HDR10 da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il processore video dedicato Pixelworks effettua l’upscaling HDR dei video in tempo reale. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 636, 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

All’interno del modulo posteriore di forma circolare ci sono tre fotocamere e il flash dual LED. Il produttore ha scelto sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8) e grandangolare (f/2.2). La terza fotocamera da 5 megapixel serve per catturare la profondità. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la radio FM, il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, il pulsante per Google Assistant e il LED di notifica. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock. In Italia sarà disponibile in autunno la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il prezzo è 259,00 euro.

Nokia 7.2



Anche il Nokia 7.2 possiede un telaio in composto polimerico e uno schermo PureDisplay HDR10 da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e notch a goccia, ma integra componente leggermente migliori. La dotazione hardware comprende infatti il processore octa core Snapdragon 660, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Decisamente migliore il comparto fotografico, per il quale sono state utilizzate lenti Zeiss. Il produttore ha scelto un sensore principale da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo standard (f/1.79), che sfrutta la tecnologia Quad Pixel per catturare immagini più nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Ci sono poi una fotocamera da 8 megapixel con obiettivo grandangolare (f/2.2) e una terza fotocamera da 5 megapixel per l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 20 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la radio FM, il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, il pulsante per Google Assistant e il LED di notifica. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock. In Italia sarà disponibile in autunno la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il prezzo è 379,00 euro.