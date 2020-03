Smartwatch Fossil: 3 modelli top di gamma

Redazione Webnews,

Fossil è entrata ormai da tempo nel mondo degli smartwatch ed è subito riuscita ad imporre i suoi ottimi prodotti sul mercato. La linea di smartwatch targati Fossil è varia, si va da prodotti più eleganti e versatili come i vari modelli della Gen 5 e della Gen 4, ma anche dispositivi più sportivi e gli ibridi, pensati per chi non vuole rinunciare all’orologio classico pur volendo godere di qualche funzionalità da smartwatch.

Il top di gamma di casa Fossil è sicuramente la linea Gen 5, l’ultima presentata e messa in commercio in ordine di tempo. Tutti i dispositivi della linea sono dotati di sistema operativo Wear OS di Google e vantano quindi una serie di caratteristiche comuni, come la possibilità di scaricare applicazioni da Google Play, ricevere e gestire le notifiche, monitorare costantemente il battito cardiaco, quadranti personalizzati e cinturini intercambiabili, ma anche tracker di attività e gestione della musica.

Vediamo ora i tre modelli top di gamma di smartwatch Fossil.

Fossil FTW4024

Notifiche : Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi

: Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi Funzioni : Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof

: Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof Connettività : Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo

: Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo Compatibilità : Android™ OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive

: Android™ OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive Durata della batteria : Oltre 24 ore

: Oltre 24 ore Misura della cassa : 44 MM

: 44 MM Colore del quadrante : Display a colori

: Display a colori Compatibilità intercambiabile : 22 mm

: 22 mm Sistema operativo : con tecnologia Wear OS by Google

: con tecnologia Wear OS by Google Platform : THE CARLYLE HR SMARTWATCH

: THE CARLYLE HR SMARTWATCH Processore : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 Sensori : Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato

: Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato Archiviazione : 8 GB

: 8 GB Larghezza del cinturino : 22 mm

: 22 mm Resistenza all’acqua: 3 ATM

Fossil FTW4041

Notifiche : Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi

: Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi Funzioni : Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof

: Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof Connettività : Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo

: Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo Compatibilità : Android™ OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive

: Android™ OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive Durata della batteria : Oltre 24 ore

: Oltre 24 ore Misura della cassa : 46 MM

: 46 MM Colore del quadrante : Display a colori

: Display a colori Compatibilità intercambiabile : 22 mm

: 22 mm Sistema operativo : con tecnologia Wear OS by Google

: con tecnologia Wear OS by Google Platform : GARRETT HR SMARTWATCH

: GARRETT HR SMARTWATCH Processore : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 Sensori : Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato

: Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato Archiviazione : 8 GB

: 8 GB Larghezza del cinturino : 22 mm

: 22 mm Resistenza all’acqua: 3 ATM

Fossil FTW6036

Notifiche : Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi

: Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi Funzioni : Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof

: Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof Connettività : Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo

: Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo Compatibilità : Android™ OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive

: Android™ OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive Durata della batteria : Oltre 24 ore

: Oltre 24 ore Misura della cassa : 44 MM

: 44 MM Colore del quadrante : Display a colori

: Display a colori Compatibilità intercambiabile : 22 mm

: 22 mm Sistema operativo : con tecnologia Wear OS by Google

: con tecnologia Wear OS by Google Platform : JULIANNA HR SMARTWATCH

: JULIANNA HR SMARTWATCH Processore : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 Sensori : Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato

: Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato Archiviazione : 8 GB

: 8 GB Larghezza del cinturino : 22 mm

: 22 mm Resistenza all’acqua: 3 ATM