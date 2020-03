Apple lancia i nuovi iPad Pro, con scanner LiDAR

Marco Grigis,

Apple ha presentato oggi la nuova linea dei suoi iPad Pro, dei tablet completamente rivoluzionati nelle caratteristiche hardware e dotati di nuovo scanner LiDAR per l’analisi tridimensionale degli ambienti. Perfettamente integrati in iPadOS, offrono anche una nuova Magic Keyboard con tastiera retroilluminata e il pieno supporto alle trackpad del gruppo.

I nuovi iPad Pro ereditano parte del design dei predecessori, compreso lo schermo edge-to-edge e il supporto a Face ID anche in modalità Portrait. La grande novità estetica è però sul retro, dove è stato inserito un alloggiamento quadrato per includere due fotocamere – un grandangolo da 12 megapixel e un ultra-grandangolo da 10 – e il nuovo scanner LiDAR (Light Detection and Ranging). Quest’ultimo calcola la distanza che la luce compie per raggiungere un oggetto, riuscendo così a elaborare delle immagini tridimensionali degli ambienti.

Lo schermo è rappresentato da un display Liquid Retina fino a 120 Hz, mentre la potenza è garantita dal nuovo chip A12Z Bionic con GPU a 8 core, una revisione voluta da Apple per garantire il massimo della potenza: l’azienda afferma che questa configurazione è infatti più veloce e potente della maggior parte dei laptop Windows.

Perfettamente integrati in iPadOS 13.4, i nuovi iPad Pro supportano l’utilizzo del trackpad, reinventato rispetto a macOS. Muovendo le dita sul trackpad il puntatore si sposta con eleganza per mostrare gli elementi dell’interfaccia. Sono inoltre supportate le gesture-multitouch e la navigazione può avvenire senza mai sollevare le dita dal dispositivo. Completa la dotazione la nuova Magic Keyboard per iPad Pro, con sistema stand e inclinazione per il tablet, tasti retroilluminati e trackpad: l’accessorio sarà disponibile a partire da maggio.

Grande entusiasmo da Phil Schiller, Senior Vice President of Worlwide Marketing di Apple, per questi nuovi tablet:

Il nuovo iPad Pro racchiude tecnologie evolute mai viste prima su un dispositivo mobile. Ha il display mobile più evoluto di sempre, prestazioni straordinarie, fotocamere e audio di livello pro, il rivoluzionario scanner LiDAR e la nuova Magic Keyboard con trackpad. Ancora una volta, per iPad è un enorme passo avanti. Al mondo non esiste un altro dispositivo come il nuovo iPad Pro e siamo convinti che i nostri clienti se ne innamoreranno.

Dello stesso avviso anche Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple:

Con l’introduzione del supporto trackpad in iPadOS, stiamo rendendo iPad Pro ancora più potente e versatile. Abbiamo molto riflettuto su come integrare l’utilizzo di un trackpad in un’interfaccia prettamente touch mantenendo le caratteristiche che i clienti già conoscono e amano. Siamo entusiasti di poter presentare questo nuovo modo di interagire con iPad ai milioni di persone che oggi usano iPadOS.

I nuovi iPad Pro, nelle configurazioni da 11 e 12.9 pollici, sono disponibili per il preordine a partire da oggi. Offerti nelle colorazioni argento e grigio siderale, i tablet sono distribuiti nelle configurazioni da 128, 256 e 512 GB di storage.

Il modello da 11 pollici è in vendita a partire da 899 euro per l’edizione solo WiFi e 1069 per quella Cellular. L’edizione da 12.9 pollici è invece in listino a 1.119 euro per il modello WiFi e 1.289 per quello WiFi+Cellular. La Magic Keyboard, disponibile da maggio, è proposta a 339 euro per gli 11 pollici e 399 per i 12.9.