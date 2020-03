Huawei Watch GT 2e, nuovo smartwatch in arrivo?

Luca Colantuoni,

Gli smartphone della serie P40 non saranno gli unici protagonisti dell’evento trasmesso in streaming il prossimo 26 marzo. Huawei ha previsto anche l’annuncio del Watch GT 2e, nuova versione dello smartwatch annunciato a settembre e disponibile in Italia da ottobre. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato alcune immagini e le possibili specifiche.

Il Watch GT 2e ha un design leggermente diverso da quello del Watch GT 2. I pulsanti laterali sono meno sporgenti e non c’è spazio tra il quadrante e il cinturino. Il nuovo orologio ha quindi un aspetto più sportivo. Il cinturino in fluoroelastomero è perforato e sono previsti almeno due colori (Volcano Red e Mint Green). Il produttore cinese dovrebbe annunciare solo la versione da 46 millimetri (diametro del quadrante) con schermo AMOLED da 1,39 pollici (454×454 pixel). Il Watch GT 2 è disponibile anche nella versione da 42 millimetri con schermo da 1,2 pollici (390×390 pixel).

La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore HiSilicon Hi1132 basato sul Cortex M3, 16 MB di RAM e 4 GB di storage. Lo smartwatch avrà inoltre i principali sensori che permettono la registrazione dei dati durante l’attività fisica: cardiofrequenzimetro, accelerometro, bussola, giroscopio, barometro, pedometro e GPS. Per la ricezione delle notifiche dallo smartphone potrà essere sfruttata la connessione Bluetooth 5.1.

La batteria da 455 mAh con ricarica magnetica garantisce un’autonomia massima di 14 giorni. Il prezzo dovrebbe essere di circa 200 euro. Per la conferma ufficiale è necessario attendere l’evento del 19 marzo, durante il quale Huawei comunicherà anche la data di arrivo sul mercato.