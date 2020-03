Funzionalità dei Galaxy S20 su Galaxy S10 e Note 10

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato l’arrivo sui Galaxy S10 e Note 10 di alcune funzionalità disponibili sui Galaxy S20. L’aggiornamento One UI 2.1 da circa 1,5 GB è già stato distribuito in Germania e verrà rilasciato in altri paesi nel corso dei prossimi giorni. La maggioranza delle novità riguarda le modalità di scatto fotografico e di registrazione video.

Le fotocamere dei Galaxy S10 e Note 10 hanno caratteristiche inferiori a quelle dei Galaxy S20, ma gli smartphone possiedono una potenza di calcolo sufficiente per sfruttare le nuove funzionalità. Single Take permette di catturare contemporaneamente una serie di foto e video da 10 secondi, tra cui vengono scelti i migliori scatti utilizzando l’intelligenza artificiale.

I Custom Filter consentono di creare filtri personalizzati e riusabili con colori e stili a partire da una foto esistente. Samsung ha migliorato anche il Night Mode sulla serie Galaxy S10 e aggiunto la funzionalità Night Hyperlapse su Galaxy S10 e Note 10 (non sul Note 10 Lite). Gli utenti potranno così ottenere foto e video di qualità superiore in condizioni di scarsa illuminazione.

Novità anche per gli aspiranti filmmaker. La modalità Pro Video permette di scegliere alcune impostazioni, come sensibilità ISO, velocità dell’otturatore e livello di esposizione. È possibile inoltre passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale e viceversa durante la registrazione video.

Nell’app Gallery è stata aggiunta la funzionalità Clean View che, sfruttando l’intelligenza artificiale, raggruppa automaticamente le foto con lo stesso soggetto. Infine ci sono due funzionalità per la condivisione dei contenuti. Quick Share permette di condividere foto, video e file con i contatti nelle vicinanze, mentre con Music Share si può estendere la connessione Bluetooth e non è necessario effettuare la disconnessione per riprodurre la musica sull’altoparlante di un amico.