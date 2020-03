Huawei Music e Video disponibili in Europa

Luca Colantuoni,

Sui nuovi smartphone della serie P40, annunciati dal produttore cinese, sono preinstallate due nuove app: Huawei Music e Video. Il servizio di streaming musicale è disponibile da oggi in Italia, mentre il servizio di streaming video, già presente nel nostro paese, è arrivato in altri paesi europei. Per l’occasione è possibile usufruire di tre e due mesi di accesso gratuito.

Huawei Music

Huawei Music viene utilizzato da oltre 160 milioni di utenti al mese e offre oltre 50 milioni di brani (1,2 milioni di album) senza pubblicità. Il servizio ha un prezzo di 9,99 euro/mese e richiede la registrazione con lo Huawei ID. Gli utenti che effettueranno l’iscrizione entro il 26 aprile potranno sfruttare tre mesi gratuiti, al termine dei quali verrà automaticamente rinnovato l’abbonamento (ma è possibile disattivare il rinnovo in qualsiasi momento). L’app Huawei Music può essere scaricata dallo store AppGallery e installata su tutti i dispositivi con almeno EMUI 4.0.

È possibile cercare il brano o l’autore preferito, scaricare le tracce per l’ascolto offline e creare playlist personalizzate. Ci sono anche playlist a tema, come quelle adatte alle attività sportive. Huawei Music supporta infatti tutti i dispositivi (smartphone, tablet, smartwatch e auricolari). Interessante la funzionalità Party che permette di collegare più smartphone per ascoltare lo stesso brano con effetto surround. Il servizio consente anche di accedere alle web radio.

Huawei Video

Huawei Video offre invece diversi contenuti premium in abbonamento o acquistabili singolarmente. Altri (come le news) sono accessibili gratuitamente. I nuovi iscritti (entro il 26 aprile) possono usufruire di due mesi gratuiti. Tra i partner ci sono Rakuten, BBC News, FilmBox, Stingray, DailyMotion, ToonGoggles e Gli Esploratori. Al momento ci sono oltre 50.000 titoli e altri verranno caricati ogni settimana.

Gli utenti possono creare una sezione di video preferiti, scaricare i video per la riproduzione offline e utilizzare il Parental Control. L’app può essere scaricata dallo store AppGallery e installata sui dispositivi Huawei con almeno EMUI 8.0.