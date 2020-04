Disney+: quali sono i dispositivi supportati

Matteo Tontini,

I dispositivi supportati da Disney+ sono davvero tanti: spaziano tra console e smart TV, smartphone e tablet. D’altronde la major ha intenzione di abbracciare il maggior pubblico possibile per competere con servizi già affermati da tempo come Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e via dicendo.

Prima ancora di poter effettuare il download e l’istallazione di Disney+, e di proseguire alla registrazione di un account, è necessario accertarsi di essere in possesso di uno dei dispositivi supportati dal servizio. Di seguito è possibile consultare l’elenco completo:

Windows

Chrome 75+ funziona su Windows 7 e versioni successive

funziona su Windows 7 e versioni successive Edge funziona su Windows 10 e versioni successive

funziona su Windows 10 e versioni successive Firefox 68+ funziona su Windows 7 e versioni successive

funziona su Windows 7 e versioni successive Internet Explorer 11 funziona su Windows 8.1 e versioni successive

macOS

Safari 11+ funziona su macOS 10.12 (Sierra) e versioni successive

funziona su macOS 10.12 (Sierra) e versioni successive Chrome 75+ funziona su macOS 10.10 e versioni successive

funziona su macOS 10.10 e versioni successive Firefox 68+ funziona su macOS 10.9 e versioni successive

Chrome OS

Chrome OS funziona su Chrome OS 79 e versioni successive

Console

PlayStation 4 : funziona su tutti i modelli della console Sony

: funziona su tutti i modelli della console Sony Xbox One: funziona su tutti i modelli della console Microsoft

Smart TV

Dispositivi TV Android : funziona su Sharp AQUOS e Sony Bravia (può inoltre essere installata su set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box)

: funziona su Sharp AQUOS e Sony Bravia (può inoltre essere installata su set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box) LG WebOS Smart TV : funziona sulle TV LG dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive

: funziona sulle TV LG dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive Samsung Tizen Smart TV: funziona sulle TV Samsung dal 2016 o successive (con supporto video HD) che utilizzano il sistema operativo Tizen

Smartphone e tablet

Tutti gli smartphone e tablet Android che supportino OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva

che supportino OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone/iPod Touch (con iOS 11.0 e versioni successive)

(con iOS 11.0 e versioni successive) Apple iPad (iOS/iPadOS 11.0 e versioni successive)

(iOS/iPadOS 11.0 e versioni successive) Amazon Fire Tablet

Altri dispositivi supportati da Disney+

Amazon FireTV

Apple AirPlay

Apple TV (quarta generazione e successive)

(quarta generazione e successive) Chromebook

Chromecast (e Chromecast Ultra)

Dopo essersi accertati che Disney+ sia compatibile con uno dei dispositivi in possesso, è possibile iniziare la prova gratuita per testare il servizio.