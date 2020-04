Google Maps mette in evidenza farmacie e take away

Redazione Webnews,

Come trovare subito la farmacia più vicina o il ristorante più vicino che effettua consegne a domicilio o permette il take away? In questo momento di emergenza e di convivenza con la pandemia di coronavirus COVID-19, con gli spostamenti limitati al minimo, le grandi aziende tech devono adattarsi per venire incontro alle esigenze che si sono venute a creare.

L’utilizzo di Google Maps per la navigazione si è ridotto drasticamente nell’ultimo mese, ma Google ha deciso di rendere l’app più utile a chi è costretto in casa.

Aprendo Google Maps anche in Italia in questi giorni troverete in evidenza una serie di schede mai state così utili: consegne a domicilio, ristoranti che permettono il ritiro in loco e farmacie. In un semplice tap potrete avere l’elenco completo delle farmacie aperte nelle vostre vicinanze o quello dei ristoranti aperti che effettuano consegne a domicilio.

Google ci aiuta facilitandoci la ricerca, ma gli orari effettivi di apertura dei locali o delle farmacie, vista la situazione di emergenza che stiamo vivendo, è necessario verificare telefonicamente coi vari locali o passando attraverso i canali ufficiali social degli stessi.

Per ogni locale indicato sulla mappa, però, sono disponibili informazioni aggiuntive come il servizio attraverso il quale è possibile effettuare consegne a domicilio e le statistiche di tempestività nella risposta.