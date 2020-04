Google Meet: download e installazione dell’app

Redazione Webnews,

Google Meet è il servizio di Google, fino a poco tempo fa noto come Hangouts Meet, per effettuare videoconferenze e organizzare la didattica online in modo semplice ed efficiente.

Google ha sviluppato Google Meet per funzionare in modo eccellente via browser, semplicemente collegandosi all’indirizzo meet.google.com, ma già da tempo sono disponibili le applicazioni dedicate per iOS e Android. Non è al momento disponibile un’applicazione desktop di Google Meet per PC o Mac OS, ma la versione web è assolutamente fluida ed efficiente da non richiederne la necessità.

Scaricare Google Meet per Android

L’applicazione ufficiale di Google Meet per Android può essere scaricata a questo indirizzo. Non dovrete far altro, una volta accertata la compatibilità dell’app col vostro dispositivo, che fare un tap su Installa e attendere il completamento del download per iniziare subito ad utilizzare Google Meet sul vostro dispositivo Android.

Google Meet per Android è compatibile con tutte le versioni di Android dalla 5.0 in su.

Scaricare Google Meet per iOS (iPhone e iPad)

L’applicazione ufficiale di Google Meet per iOS può essere scaricata a questo indirizzo. Anche in questo caso vi basterà un tap sull’apposito pulsante per scaricare l’applicazione ed iniziare ad utilizzarla subito sul vostro iPhone o iPad.

L’app ufficiale di Google Meet per iOS è compatibile anche con iPod Touch, ma richieste iOS 11.0 o versioni successive. Assicuratevi, quindi, di aver aggiornato il sistema operativo del vostro dispositivo all’ultima versione disponibile.