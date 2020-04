Redazione Webnews,

WhatsApp sta lavorando per ampliare il numero di partecipanti alle videochiamate di gruppo. Attualmente, con l’app di proprietà di Facebook è possibile effettuare riunioni in videocall fino ad un massimo di 4 utenti, ma dal rilascio delle ultime due versioni beta per Android (2.20.128) e iOS (2.20.50.23) emergono importanti dettagli che fanno molto ben sperare per le prossime settimane. WABetaInfo, infatti, dopo aver analizzato le stringe di codice della versione ancora in fase di test dell’app di messaggistica, ha individuato proprio riferimenti alla funzione delle videocall.

WhatsApp: videochiamate con 5 o più partecipanti

Ancora non è chiaro di quanto sarà ampliato il nuovo limite alle videochiamate: le prime indiscrezioni parlano di 5 partecipanti, ma non è detto che si vada oltre proprio per venire incontro alle esigenze degli utenti in questa fase di emergenza. L’isolamento per i contagi da coronavirus, hanno innalzato in maniera esponenziale le ore trascorse dalle persone davanti ai propri dispositivi tecnologici, con software e servizi di messaggistica diventati ancor più strumenti indispensabili. Le videochiamate sono infatti fondamentali per chi lavora in smart working, ma anche per insegnanti e studenti che devono portare a termine i programmi educativi ministeriali.

Presto nuovo aggiornamento di WhatsApp

Non si conoscono le tempistiche con le quali le nuove videochiamate “estese” saranno rilasciate da WhatsApp, ma c’è da giurarci che non tarderanno, perché si tratta di una soluzione pensata proprio per le necessità sorte con la pandemia che sta tenendo in casa circa la metà della popolazione mondiale. Non è un caso, che altri servizi che consentono di effettuare videoconferenze a distanza, come Microsoft Teams e Google Meet, si stiano dando molto da fare in queste ultime settimane. Ovviamente, per poter effettuare videocall senza li limite di 4 persone, sarà necessario aggiornare l’app all’ultima versione stabile, non appena sarà disponibile.