AirPods Pro: costo sostituzione copriauricolari

Giacomo Martiradonna,

I possessori di AirPods Pro, gli auricolari wireless professionali di Apple, possono sostituire i gommini usurati in modo del tutto gratuito, purché abbiano sottoscritto piano assicurativo AppleCare+. Se la garanzia è scaduta, invece, o se non è stata acquistata, sarà necessario o sostenere un piccolo esborso. Ecco come funziona lo schema dei costi.

Nella confezione di ogni AirPods pro sono disponibili 3 copriauricolari di diverse forme che consentono di adattare il prodotto a quasi tutti i padiglioni auricolari in circolazione; col tempo, tuttavia, tendono a usurarsi e hanno bisogno di essere sostituiti.

La buona notizia è che, se avete acquistato un programma di estensione gratuita della garanzia AppleCare+ al costo di 39€, per voi i copriauricolari sono gratuiti; discorso che vale anche se siete coperti dalla normale garanzia europea del produttore/rivenditore.

Chi invece è fuori garanzia dovrà corrispondere 4,27€ per ogni auricolare da sostituire.

AirPods Pro Franchigia AppleCare+ Tariffa fuori garanzia AirPods Pro € 29 € 99 per ogni unità Custodia di ricarica wireless per AirPods Pro € 29 € 99 Copriauricolari (danneggiati) € 0 € 4,27

In alternativa, su Amazon si trovano prodotti compatibili di ottima qualità e a prezzi nettamente più allettanti; senza -tra l’altro- la seccatura di dovervi recare in Apple Store. Come per esempio gli economici HSKB o gli ottimi Aceyoon.

Aceyoon Memory Foam Tips

Comodi, elastici e compatibili con un gran numero di auricolari sul mercato, inclusi AirPods Pro. Il pacchetto include tutte le misure per tutti i tipi di padiglione auricolare.

HSKB Ricambio Auricolari in Silicone

Auricolari di alta qualità realizzati in silicone antistatico; aiutano a ridurre efficacemente i rumori per una qualità audio ancora migliore. Sono lavabili con acqua, e si fissano in modo molto semplice. Sono praticamente indistinguibili dall’originale ma costano molto meno.

Ludos Comfy

Cuscinetti in Memory Foam di nuova generazione, extra-resistenti e lavabili; risultano più comodi degli omologhi in silicone e sono compatibili con qualunque paio di auricolari di diametro pari a 4,9 mm.