Telegram rimuove il limite per cancellare i messaggi

Redazione Webnews,

Telegram, al pari di altri servizi di messaggistica istantanea come Whatsapp, offre già da tempo agli utenti la possibilità di cancellare i messaggi una volta inviati o ricevuti, ma fino a qualche ora fa questa opzione era limitata alle ultime 48 ore.

L’ultima versione di Telegram per iOS e Android, però, ha rimosso quel limite temporale. La possibilità di cancellare i messaggi vale soltanto per le conversazioni private, non per le chat di gruppo, ma se avete inviato qualcosa di imbarazzante o compromettente ad un altro utente da questo momento non dovete più preoccuparvi di quanto tempo è trascorso dall’invio del messaggio.

La cancellazione dei messaggi senza limite di tempo vale a doppio senso: i messaggi cancellati spariranno non soltanto per voi, ma anche per il destinatario. Al contrario di quanto accade con Whatsapp, però, non resterà alcuna traccia di ciò che avete cancellato. Né voi né il destinatario vedrete alcuna indicazione “hai eliminato questo messaggio“.

Per eliminare un messaggio su Telegram è sufficiente tenere premuto sul messaggio che si intende eliminare e selezionare la voce “Elimina” dal menu a comparsa. A quel punto vi basterà scegliere se volete eliminare quel messaggio soltanto per voi o anche per il destinatario ed il gioco è fatto!