Disney+, come disabilitare l’autoplay degli episodi

Redazione Webnews,

Disney+, il servizio di streaming della Casa di Topolino, è disponibile in Italia ormai da qualche settimana e migliaia di utenti anche nel nostro Paese stanno ancora prendendo dimestichezza col nuovo concorrente di Netflix. Il catalogo è molto vasto e c’è già la possibilità di richiedere a Disney contenuti non presenti.

Oltre ai film, dai lungometraggi Disney e Pixar ai blockbuster targati Marvel, Disney+ offre moltissime serie televisive per grandi e piccini, da High School Musical a The Clone Wars, senza dimenticare le colonne portanti di Disney Channel come Jessie o DuckTales – Avventure di paperi. Disney+ di default ha abilitato l’autoplay degli episodi successivi, risparmiandovi così la fatica di dover premere play subito dopo la conclusione di un episodio per far partire il successivo.

I fan del binge watching apprezzano sicuramente questa funzionalità, ma se si guarda un episodio ogni tanto può essere fastidioso dover correre a cercare il telecomando per interrompere la riproduzione dell’episodio successivo. Per fortuna questa funzionalità può essere disabilitata. Ecco come fare.

Disabilitare l’autoplay su Disney+

Per disabilitare l’autoplay degli episodi su Disney+ è necessario andare a modificare l’impostazione nel proprio profilo utente, sia da desktop che da mobile. Cliccate sull’icona del profilo e scegliete l’opzione Modica profilo. A quel punto subito sotto al nome che avete dato al profilo trovate l’apposita voce da disabilitare o abilitare a vostro piacimento: Autoplay.

Disabilitando l’opzione Autoplay, Disney+ non farà più partire in automatico l’episodio successivo della serie che state guardando. Non dimenticatevi di fare click su Salva per confermare la modifica effettuata.

La disabilitazione dell’autoplay vale soltanto per uno specifico profilo utente. Tutti gli altri utenti legati allo stesso account di Disney+ non subiranno alcuna modifica a meno che non andrete ad intervenire anche sugli stessi.