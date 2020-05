JustWatch, il motore di ricerca per film in streaming

Redazione Webnews,

Come fare a trovare un film o una serie in streaming? Ad giorno d’oggi anche in Italia se siete alla ricerca di un film o una serie TV da vedere in streaming ormai avete l’imbarazzo della scelta. Da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Disney+, NowTV, Infinity, ma anche RaiPlay, Chili, Rakuten Tv e AppleTV+: le opzioni non mancano sicuramente, ma è proprio questa vasta scelta che spesso ci costringe a trascorrere più tempo di quanto siamo disposti ad ammettere a sfogliare i vari cataloghi senza riuscite davvero a decidere cosa vedere.

Può succedere di avere un’idea di titolo da vedere e di non riuscire a trovarlo su Netflix. Allora si passa ad Amazon Prime Video, ma non è presente neanche lì. Si prova con Disney+, niente da fare. Se è vero che tutti i servizi di streaming offrono la possibilità di effettuare ricerche all’interno del proprio catalogo, è anche vero che si è costretti a passare da un servizio all’altro per trovare quello che si sta cercando.

Ed è qui che arriva la soluzione che vogliamo proporvi oggi, assolutamente gratuita, per trovare in pochi istanti il film o la serie TV che state cercando senza impazzire tra la moltitudine di cataloghi: JustWatch, il primo motore di ricerca streaming per film e serie.

JustWatch fa esattamente quello che promette e siamo certi che non potrete più farne a meno: volete sapere dove vedere il film Contagion del 2011 che, vista la situazione di pandemia che stiamo vivendo, è tra i più gettonati del momento? Basta cercarlo su JustWatch.

In pochi istanti il motore di ricerca vi indicherà i servizi di streaming in cui è disponibile, sia gratuitamente che a pagamento. Nel caso del già citato Contagion, ad esempio, il film è disponibile gratuitamente in alta definizione o in definizione standard su Infinity e SkyGo, ma può essere noleggiato a partire da 2,99 euro su TimVision, Chili, Apple TV e Rakuten TV. E lo stesso vale per le opzioni di acquisto.

JustWatch effettua la ricerca tra i principali servizi di streaming disponibili in Italia e vi indica dove trovare quel contenuto. Potete decidere di cercare tra tutti i servizi – Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NowTV, TimVision, Infinity, SkyGo, RaiPlay, Apple TV, Google Play, Chili, Rakuten TV, YouTube Premium, Mubi e Mediaset Play – oppure filtrare solo i servizi per i quali avete un abbonamento, così da avere la certezza di poter visualizzare il contenuto cercare senza dover spendere soldi.

Qualsiasi film o serie Tv vi venga in mente di vedere o rivedere, JustWatch vi dirà dove trovarlo. Non solo. Alla funzionalità principale del servizio è affiancata un’altra opzione davvero utile: l’elenco di tutti i nuovi contenuti aggiunti dai servizi in streaming in Italia, così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità in streaming.

JustWatch è disponibile anche tramite app ufficiale per iOS e Android.