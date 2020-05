Google Duo: videochiamate fino a 32 partecipanti

Redazione Webnews,

Google Duo, l’applicazione per le videochiamate di Google disponibile per Android e iOS, non può certo rimanere indietro rispetto ai tanti servizi simili che in quest’ultimo periodo hanno subito un potenziamento legato all’emergenza COVID e all’isolamento domiciliare a cui milioni di persone sono ancora costrette in tutto il Mondo.

A poche settimane dall’annunciato ampliamento delle videochiamate con Google Duo a 12 partecipanti, Google ha deciso di alzare ancora un po’ l’asticella: da oggi sarà possibile effettuare videochiamate di gruppo con un massimo di 32 partecipanti, più in linea coi servizi della concorrenza.

Le novità per Google Duo non finiscono qui. A brevissimo sarà possibile effettuare videochiamate tramite browser, senza la necessità di scaricare e installare alcuna applicazione. Visto che si tratta di Google, almeno all’inizio l’unico browser supportare sarà Chrome.

Pensando poi alle famiglie costrette alla distanza in questo periodo di emergenza, Google ha introdotto una nuova modalità pensata per tutta la famiglia: effetti divertenti e maschere da applicare ai volti, ma anche la possibilità di fare disegni e scarabocchi da applicare poi alla videochiamata in corso.

Non solo. Pensando anche ai bambini che partecipano alle videochiamate, l’attivazione della modalità Famiglia in Google Duo farà scomparire temporaneamente dalla schermata i pulsanti di chiusura della chiamata e quello per disabilitare l’audio, così da scongiurare chiusure o silenziamenti accidentali.