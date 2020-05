Google Meet, come silenziare gli altri utenti

Matteo Tontini,

Come silenziare le altre persone su Google Meet? Quella del colosso della ricerca è una piattaforma per le videoconferenze molto gettonata in questo periodo di quarantena, grazie alle sue numerose funzionalità.

A volte, può capitare che i feed video dei partecipanti diventino troppo rumorosi, dal momento che le attività di questi giorni si svolgono in casa: e così, è possibile sentire un cane che abbaia, il citofono che suona, i coinquilini che conversano in sottofondo. In tal caso, è possibile disattivare l’audio del microfono degli altri utenti. Ecco come fare.

Come silenziare gli utenti su Google Meet

Questo metodo funziona su Mac, PC, iPad o Android. Per silenziare qualcuno su Google Meet, bisognerà:

Fare clic sull’icona Persone nella parte in alto a destra della finestra

nella parte in alto a destra della finestra Nel menu che compare sulla destra, saranno elencati i nomi dei partecipanti: selezionare la persona che si vuole silenziare

Verranno visualizzate tre icone sotto il nome della persona scelta. Fare clic sull’icona centrale , che assomiglia a un microfono.

, che assomiglia a un microfono. Apparirà un avviso per ricordare all’utente che così facendo silenzierà quella persona per tutti i partecipanti (l’utente che viene silenziato è l’unico che può riattivare l’audio).

Se si desidera procedere, fare clic sul pulsante Silenzia.

Il microfono della persona verrà disattivato e tutti i partecipanti alla riunione verranno avvisati.

Cosa fare se si viene silenziati in Google Meet

Nel caso in cui un utente venisse silenziato da qualcun altro durante la riunione, nessuno potrà sentirlo parlare e l’icona del microfono apparirà rossa o barrata. Fortunatamente, può riaccendere il microfono facendo clic o tap sull’icona apposita nella barra degli strumenti (nella parte inferiore dello schermo).

Se la barra degli strumenti non fosse visibile, dovrà passare con il cursore sul bordo inferiore della finestra di Google Meet per visualizzarla. A questo punto, potrà premere il pulsante del microfono per riattivare l’audio: tutti torneranno a sentirlo di nuovo, quindi potrà riprendere a parlare, cantare o suonare la chitarra.