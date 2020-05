WhatsApp: videochiamate fino a 50 persone, come fare

Redazione Webnews,

WhatsApp non si ferma più e dopo aver ampliato le videochiamate di gruppo da app (si passa da 4 a 8 partecipanti) con la versione desktop si spinge ben oltre. Tramite WhatsApp Web, infatti, si potranno fare videocall di gruppo fino a 50 persone. Stiamo parlando della versione del sistema di messaggistica cui si accede direttamente tramite il browser del proprio Pc. Fin qui, il limite di questa versione era rappresentato proprio dal fatto di non poter fare chiamate e videochiamate, ma di poter gestire solamente la messaggistica. Per le altre funzioni, bisognava adattarsi in altri modi, come ad esempio installando un emulatore Android sul computer.

Ora, però, il servizio di proprietà di Facebook ha deciso di ampliare le funzionalità tramite WahtsApp Web sfruttando le potenzialità di Facebook Rooms. Lanciato da poco, questo strumento sarà infatti integrato direttamente nell’app web di WhatsApp, in modo da consentire agli utenti che hanno un account con l’app di messaggistica di avviare una videocall invitando fino a 50 persone con un solo clic. A scovare la novità è stato il portale WaBetaInfo, che analizzando la beta di WhatsApp Web (versione 2.2019.6), ha scoperto le tracce che mostrano come effettuare le videochiamate di gruppo.

WhatsApp Web: come fare videochiamate fino a 50 persone

In particolare, emergono dalla nuova beta di WhatsApp Web nuove scorciatoie che permettono di avviare direttamente una videochiamata sfruttando Facebook Rooms. Per prima cosa bisogna entrare nel gruppo di WhatsApp con cui vogliamo avviare la videochiamata e premere l’icona con la graffa posta in alto a destra. A questo punto, appariranno alcune icone: cliccando sull’ultima, dedicata appunto a Facebook Rooms, si aprirà una schermata che introduce il servizio e premendo su Continua in Messenger si avvierà la videochiamata sull’altra app di messaggistica di Facebook. Insomma, con un clic si passerà da un’app web all’altra, ma sempre della stessa azienda.

C’è comunque una seconda opzione: premendo sull’icona dei tre puntini in verticale presente in alto a sinistra, si aprirà un menu con alcune opzione, tra cui quella Create a room, che con un clic consentirà di avviare una videochiamata di gruppo su Facebook Rooms. Ricordiamo che la funzione è ancora in fase beta, ma non dovrebbe tardare ad arrivare con l’ultima versione stabile di WhatsApp Web.