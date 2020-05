Google Meet, come risolvere i problemi video

Matteo Tontini,

Google Meet è un’app di videoconferenze molto usata, soprattutto adesso che è gratis per tutti e non necessita un account G Suite per essere usata. Come con qualsiasi tipo di software o tecnologia, ci sono momenti in cui si potrebbero riscontrare problemi con la qualità video di una chiamata, comunque.

Sia che si utilizzi l’applicazione per lavorare da casa o per rimanere in contatto con famigliari e amici, è ovviamente importante poter vedere con chi si sta parlando durante una videochiamata. Ecco allora dei consigli per risolvere alcuni comuni problemi video di Google Meet.

Tutto su come risolvere i problemi video di Google Meet

Problemi con la webcam o con altri hardware (↑)

Spesso, i problemi video durante una videochiamata sono correlati agli hardware che si stanno utilizzando (computer e webcam). Se durante la chiamata la situazione è instabile, provare anzitutto con queste misure.

Se si sta usando un monitor esterno, provare a scollegarlo e ricollegarlo al proprio PC o laptop.

al proprio PC o laptop. Provare a chiudere eventuali schede o app non necessarie che potrebbero utilizzare preziose risorse di sistema (come la RAM) o audio/video in background (per qualsiasi motivo).

non necessarie che potrebbero utilizzare preziose risorse di sistema (come la RAM) o audio/video in background (per qualsiasi motivo). Se è in esecuzione un VPN, un antivirus, firewall o altre applicazioni di sicurezza, provare a disattivarle temporaneamente una per una (è bene ricordarsi di riattivarle al termine della chiamata). A volte possono interferire.

una per una (è bene ricordarsi di riattivarle al termine della chiamata). A volte possono interferire. Testare la propria velocità di connessione internet e assicurarsi di avere la larghezza di banda necessaria per ricevere e trasmettere video durante una chiamata su Google Meet.

di connessione internet e assicurarsi di avere la larghezza di banda necessaria per ricevere e trasmettere video durante una chiamata su Google Meet. Provare ad accendere e spegnere il router Wi-Fi o a connettersi al router tramite cavo Ethernet.

o a connettersi al router tramite cavo Ethernet. Se la webcam interna del computer non funziona, cercare di collegare una una webcam esterna (o usare il proprio telefono in sostituzione).

Se tutto ciò non dovesse risolvere i problemi video in Google Meet, bisognerà indagare altrove.

Se si sta utilizzando Google Meet da browser web sul computer, ci sono alcune impostazioni che si potrebbero dover individuare e modificare per regolare la qualità del video.

Durante una sessione di Google Meet, fare clic sul menu con tre puntini verticali nella parte inferiore destra dello schermo

nella parte inferiore destra dello schermo Poi, selezionare Impostazioni ( Settings )

) Fare clic sulla scheda Video

Scegliere la webcam che si desidera utilizzare (se integrata, sarà scelta come opzione predefinita)

Andare su Risoluzione inviata ( Send resolution ) per regolare la qualità del video in uscita – quello che vedranno gli altri

) per regolare la qualità del video in uscita – quello che vedranno gli altri E poi su Risoluzione ricevuta ( Receive resolution ) per regolare la qualità del video in entrata – quello che vedrà l’utente

) per regolare la qualità del video in entrata – quello che vedrà l’utente Scegliere Definizione standard (360p) per entrambe le opzioni e cliccare su Fine.

Se si desidera una migliore qualità video, lasciare la risoluzione a 720p. Assicurarsi tuttavia di avere una larghezza di banda sufficiente per supportare la risoluzione, altrimenti abbassare a 360p.

Problemi video su smartphone (↑)

Se si riscontrano problemi di qualità video dal telefono, non c’è molto che si può fare. Prima di gettare la spugna, però, si potrebbe provare a:

Toccare l’icona della fotocamera per disattivarla e riattivarla.

per disattivarla e riattivarla. Connettersi tramite Wi-Fi se ci si trova in un’area dove c’è poco campo.

se ci si trova in un’area dove c’è poco campo. Passare ai dati mobile se la connessione Wi-Fi non brilla.

La speranza è che seguendo questi passaggi si riescano a risolvere i problemi video durante una videochiamata su Google Meet.