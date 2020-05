Twitch Prime: altri 2 giochi gratis a maggio 2020

Redazione Webnews,

Anche se il lockdown volge al termine e le misure restrittive sono state allentate, i giochi gratis rappresentano sempre regali graditi, anche per i gamer meno incalliti. E il mese di maggio 2020 è stato molto proficuo sotto questo punto di vista. Nei giorni scorsi Epic Games Store ha deciso di regalare nientemeno che GTA 5, mentre Ron Gilbert ha regalato il titolo Delores Thimbleweed Park Mini Adventure tramite Steam e lo stesso Epic Games Store.

Twitch Prime: due nuovi giochi gratis

Oggi vi parliamo di altri due giochi scaricabili gratuitamente, stavolta da Twitch Prime, il servizio di Amazon dedicato ai gamer. A maggio 2020, infatti, sono già otto i titoli rilasciati gratuitamente tramite questo store e gli ultimi due sono rispettivamente Silence e Anna’s Quest, entrambi firmati dagli sviluppatori tedeschi di Daedalic Entertainment.

Silence è il sequel di The Whispered World: dovrete vestire i panni di Noah, un ragazzino di 16 anni che con la sorella Renie deve attraversare appunto i luoghi tra la vita e la morte di Silence. Il secondo videogame è invece un’avventura che vede protagonista Anna, una ragazzina accompagnata nel gioco da una strana volpe e della sua telecinesi.

Come scaricare giochi gratis da Twitch Prime

Per prelevare i giochi gratis, non dovete fare altro che andare sulla pagina ufficiale di Twitch Prime ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali. Chi non disponesse di un account, può registrarne uno nuovo che dà diritto a 30 giorni di prova gratuita prima del pagamento di un abbonamento mensile da 3,99 euro (l’abbonamento consente anche di ottenere bottini per alcuni dei giochi più popolari del momento, boost, skin e altri potenziamenti). Prima dei titoli Silence e Anna’s Quest, a maggio 2020 Twitch Prime ha già regalato ai suoi iscritti i seguenti videogame:

– Snake Pass

– Urban Trial Playground

– Avicii Invector

– Pankapu

– The Little Acre

– Fracture Minds