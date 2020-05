Giochi gratis: scaricare Delores Thimbleweed Park

Redazione Webnews,

Durante il periodo del lockdown diverse software house hanno deciso di regalare giochi per rendere meno pesanti le giornate da trascorrere in casa. Si può leggere anche in quest’ottica la decisione di Ron Gilbert, programmatore statunitense, che ha rilasciato un nuovo videogame gratis su Steam ed Epic Games Store. Si tratta di Delores Thimbleweed Park Mini Adventure, come il titolo stesso anticipa una mini avventura legata al gioco Thimbleweed Park.

Lo stesso autore spiega che si tratto di una “Parte 10”, ovvero di un episodio che va a completare la storia di Thimbleweed Park. Non un sequel, ci tiene a sottolineare, bensì un nuovo esperimento utilizzato anche per fare nuovi esperimenti con il motore di sviluppo. Comunque sia, il nuovo episodio della saga di Delores, vede la protagonista tornare in città per documentare con la propria digicam tutto ciò che sta accadendo. Non esistono tutorial, né la possibilità di salvare manualmente i progressi del gioco. Bisogna completare gli obiettivi, insomma, per essere sicuri di non dover ripartire da capo.

Scaricare gratis Delores Thimbleweed Park Mini Adventure

Il gioco Delores Thimbleweed Park Mini Adventure si può scaricare da Steam (tramite questo link) e da Epic Games Store (da quest’altro link). Il gioco rimarrà gratuito per sempre, fa sapere l’autore, che contestualmente al lancio di questo nuovo episodio ha deciso di scontare Thimbleweed Park su Steam: -60% sul prezzo di listino. Un’offerta che in tanti hanno già deciso di sfruttare in queste ore, anche tra i neofiti della saga, magari dopo aver avuto un assaggio del videogioco tramite la “Parte 10” gratuita.

Se cerchi giochi gratis per dispositivi Android, di recente è stata rilasciata sul PlayStore di Google la raccolta Gameloft Classics, con 30 videogame che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni.