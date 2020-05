Apple Glass, YouTuber svela prezzo e nuovi dettagli

Redazione Webnews,

Non sappiamo ancora se le indiscrezioni svelate qualche giorno fa dallo YouTuber Jon Prosser troveranno conferma nei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ma il giovane leaker è tornato alla carica anticipando qualche informazione sugli occhiali smart AR di Apple, che ad oggi conosciamo come Apple Glass e di cui non abbiamo alcuna conferma da parte dell’azienda di Cupertino.

Apple Glass sembra essere il nome ufficiale scelto da Apple per gli occhiali smart, che dovranno essere collegati in modalità wireless ad un iPhone così da permettere l’elaborazione dei dati. Non ci sarà una videocamera a bordo, ma in corrispondenza della tempia destra ci dovrebbe essere lo scanner LiDAR.

La ricarica degli occhiali smart di Apple avverrà in modalità wireless, come accade già da tempo con iPhone, Apple Watch e AirPods, tramite un supporto in plastica che sarà ovviamente incluso nella confezione. Non solo. Lo YouTuber, che avrebbe toccato con mano un prototipo degli Apple Glass, sostiene che i dispositivi saranno in vendita ad un prezzo di 499 dollari, ai quali bisognerà includere il costo delle lenti graduali nel caso in cui l’utente ne avesse bisogno.

Gli Apple Glass dovrebbero essere annunciati da Apple tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, con un rilascio previsto al pubblico tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.