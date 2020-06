Microsoft Teams consentirà di vedere fino a 49 utenti su schermo

Matteo Tontini,

Microsoft Teams sta per ricevere un miglioramento della sua visualizzazione a griglia durante le videochiamate: presto gli utenti potranno vedere sullo schermo fino a 49 partecipanti contemporaneamente, secondo quanto confermato dalla società.

Al momento, l’app di videoconferenze consente di visualizzare un massimo di 9 partecipanti: passare a una griglia di 49 persone permetterà al servizio di pareggiare Zoom, altra piattaforma molto gettonata per il telelavoro e la scuola online. Un portavoce di Microsoft avrebbe pertanto confermato:

I piani di Microsoft Teams includono l’aumento a 49 del numero di persone visualizzabili durante una videochiamata.

La conferma è arrivata in seguito a un articolo del Wall Street Journal che citava un’imminente espansione della griglia durante una call. Purtroppo però l’azienda di Redmond non ha rivelato alcuna data per il debutto della griglia ampliata, quindi non è chiaro quando gli utenti potranno beneficiarne. Attualmente, Microsoft Teams ne ha una 3×3, che è già un’espansione di quella originale di quattro partecipanti. La possibilità di vedere fino a nove utenti contemporaneamente su schermo è stata introdotta nel mese di maggio. Microsoft ha adesso affermato:

Ci rendiamo conto che la griglia 3×3 è un inizio, ma non è abbastanza. Stiamo continuando a lavorare per includere un maggior numero di schermi durante una riunione, oltre a consentire il supporto per dispositivi mobile.

Microsoft Teams, oltre a consentire chiamate video e audio, comprende chat di gruppo e messaggistica istantanea. L’applicazione ha di recente introdotto una funzione che consente all’utente di alzare la mano per prendere parola, così da permettere ai partecipanti di non sovrapporre le loro voci. Il servizio ha registrato una crescita esplosiva a seguito della pandemia da nuovo coronavirus, visto il passaggio allo smart working di numerose realtà. Teams ha superato i 75 milioni di utenti attivi giornalmente, un numero più che raddoppiato rispetto ai 32 milioni che contava lo scorso 11 marzo.