Immuni è attiva da oggi in tutta Italia

Redazione Webnews,

Dopo una settimana di test in quattro regioni d’Italia – Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia – da oggi l’app Immuni è finalmente attiva in tutto il Paese. Chi, pur non trovandosi in una di quelle quattro Regioni, aveva già scaricato l’app per iOS e Android e aveva provveduto alla sua attivazione non dovrà fare nulla, se non limitarsi ad aprire l’app e verificare che la protezione sia attiva.

Al contrario, chi era in attesa del via libera all’attivazione in tutta Italia, da questa mattina può scaricare Immuni per iOS e Android, a patto di avere uno smartphone supportato e procedere alla veloce configurazione iniziale:

Dichiarare di avere almeno 14 anni e di aver letto l’informativa sulla privacy Selezionare la Regione in cui si è domiciliati e la provincia in cui si vive Abilitare le notifiche di esposizione al COVID-19 Autorizzare Immuni ad inviarvi le notifiche

Eseguiti questi passaggi la configurazione è completata e la conferma arriverà dalla schermata successiva: se trovate la dicitura Servizio Attivo, potete chiudere l’app e non pensarci più. Immuni lavorerà in background e non richiederà più alcun vostro intervento se non in caso di eventuali notifiche.