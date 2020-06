Google Chrome, come suonare il piano con gli amici

Matteo Tontini,

Google Chrome consente adesso ai suoi utenti di suonare il piano. Se da una parte è vero che il pianoforte virtuale non è proprio una rarità oggigiorno, è vero anche che non è sempre semplice trovarne uno da suonare insieme agli amici. Ebbene, una versione beta dello Shared Piano del Chrome Music Lab rende le cose facili.

Per cimentarsi in una sessione di pianoforte, basta accedere a questo link. Dopodiché si potrà anche invitare un amico, o più di uno, per divertirsi insieme e creare le proprie melodie (o replicare brani di successo, perché no!). Ecco come fare.

Come suonare il piano con gli amici su Google Chrome

Una volta andati alla pagina dello Shared Piano, l’utente avrà la possibilità di scegliere tra pianoforte, batteria, flauto e altri strumenti per suonare le proprie canzoni. Sebbene sia ancora una versione beta, c’è da dire che funziona piuttosto bene. Non ci sono ritardi, quindi ed è possibile tranquillamente suonare in sincronia con altri, ed è possibile utilizzarlo sia su desktop che su dispositivi mobile.

Su desktop è possibile usare la tastiera grazie ai tasti pre-assegnati (o utilizzando il mouse, ma è più scomodo ovviamente), mentre su mobile attraverso lo schermo touch. La polifonia si limita a sei voci strumentali, ma si tratta comunque di un progetto interessante.

L’utente ha la possibilità di suonare insieme a uno o più amici grazie al link nella parte inferiore dello schermo: copiandolo e incollandolo su WhatsApp o in un e-mail, è infatti possibile invitare altre persone a partecipare alla sessione di piano.

Music Lab di Google Chrome non è pensato per essere uno strumento avanzato: è solo un modo per rendere l’apprendimento della musica più divertente e facilmente accessibile.

Sebbene si tratti di un semplice passatempo, vale la pena dare un’occhiata allo Shared Piano, che consente di passare un po’ di tempo in tutta spensieratezza con gli amici.